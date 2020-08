Formel 1: Nächstes Fiasko für Ferrari? Leclerc sieht nur einen Ausweg

Die Formel 1 geht nach zweiwöchiger Pause am kommenden Wochenende in Belgien weiter. Vor dem Rennen in Spa sind die Siegchancen für Ferrari wieder sehr gering.

Sebastian Vettels Teamkollege Charles Leclerc spricht vor dem Formel 1-GP in Belgien Klartext und sieht für Ferrari nur einen Ausweg.

Formel 1: DAS ist Ferraris einzige Chance

Die Ausbeute von Ferrari in dieser Formel 1-Saison ist mager. Charles Leclerc konnte in den ersten sechs Rennen immerhin zwei Podestplätze einfahren. Sebastian Vettels größter Erfolg war ein sechster Platz in Ungarn.

Kommendes Wochenende gastiert die Formel 1 in Spa. In den vergangenen Jahren kam Ferrari dort eigentlich immer gut zurecht. Charles Leclerc gewann sogar im Vorjahr, doch das könnte in diesem Jahr deutlich schwieriger werden.

Die nächsten Rennen:

30. August, Belgien-GP

6. September, Italien-GP

13. September, Toskana-GP

27. September, Russland-GP

Formel 1: High-Speed-Strecke Spa! So kann Ferrari gewinnen

Ferrari hat im Vergleich zu den Vorjahren seine größte Stärke verloren: Die Motorpower. Der SF1000 ist nicht mehr so schnell wie die vergangenen Modelle. Da kommt es Ferrari nicht gelegen, dass der Kurs in Belgien eine absolute High-Speed-Strecke ist. Die Siegchancen verringern sich damit gewaltig.

Der Monegasse Charles Leclerc sieht deshalb nur einen Ausweg: Die einzige Hoffnung des 22-Jährigen liegt darin, dass „auf dieser Strecke alles möglich ist, speziell mit dem unvorhersehbaren Wetter.“ Leclerc weiter: „Es wird in Sachen Leistung schwieriger für uns diesmal. Wir sind einfach nicht so wettkampffähig wie noch 2019.“

Charles Leclerc sieht den Regen als einzigen Ausweg. Foto: HOCH ZWEI/Pool/Motorsport Images

F1-Experte mit ernüchterndem Urteil

„Wir müssen hart arbeiten und alles dafür tun, dass wir bereits am Freitag alles rausholen können. In den freien Trainings müssen wir alle Informationen sammeln, damit wir die beste Strategie für das Qualifying und vor allem das Rennen wählen können“, sagte Leclerc.

Auch Sky-Experte Nick Heidfeld prophezeite Ferrari kein erfolgreiches Wochenende. Er schrieb in seiner Kolumne: „So bitter es ist: Die einzige Hoffnung für Ferrari ist gerade schlechtes Wetter. So gibt es wenigstens einen, der sich über die Wetterprognose für kommendes Wochenende freut: Es ist Regen angekündigt.“ (fs)