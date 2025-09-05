Ferrari-Hammer in der Formel 1 offiziell: Rennstall lässt die Katze aus dem Sack

Nach der Länderspielpause geht es in der Formel 1 Schlag auf Schlag. Der Zandvoort-GP war schon spektakulär, jetzt erhofft man sich auch in Monza ein spannendes Rennen. Vor allem für Ferrari wird es besonders, denn es ist ein Heim-Grandprix für den Traditionsrennstall.

Und passend dazu macht das Formel-1-Team vor dem Wochenende in Monza eine offizielle Verkündung. Denn Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden an jenem Rennen mit einer speziellen Lackierung an den Start gehen.

Formel 1: Ferrari macht Verkündung vor Monza

„Wo Vergangenheit auf Gegenwart trifft. Wir feiern 50 Jahre seit Niki Laudas Meisterschaftssaison im legendären 312T“, schreibt Ferrari in den sozialen Netzwerken und erinnert an die sensationelle Weltmeisterschaft des verstorbenen Österreichers, der in der Formel 1 drei WM-Titel holen konnte – zweimal davon bei der Scuderia.

Den ersten Titel, den er 1975 holte, war in jenem Ferrari 312 T. Es war ein entscheidendes Kapitel in der Geschichte des Teams und des Unternehmens, wie es in der Mitteilung von Ferrari heißt.

Beim Großen Preis von Italien in Monza würdigt die Scuderia nun Lauda und diesen großen Erfolg mit einer Sonderlackierung. Die Autos von Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden die charakteristischen Merkmale des legendären 312 T widerspiegeln. Vor allem die klassischen weißen Längsstreifen fallen auf. Die Namen der beiden Piloten sind in Schreibschrift zu erkennen.

Besondere Lackierung für Heimrennen

Auch die Startnummern werden mit schwarzen Zahlen auf weißem, rechteckigem Hintergrund an die Vergangenheit erinnern, heißt es vom Formel-1-Team. Der Heckflügel wird silbermetallic sein und an das Aluminium erinnern, das in jenen Tagen verwendet wurde, bevor Kohlefaser zum Standard in der Königsklasse wurde. Die Motorabdeckung des SF-25 wird natürlich weiß sein wie bei Laudas Auto, und das Design der Räder wird von den Felgen der damaligen Zeit inspiriert sein.

In den sozialen Netzwerken postete Ferrari auch schon erste Bilder der speziellen Lackierung, die bei den vielen Fans natürlich richtig gut ankam. Die Scuderia-Anhänger werden jetzt auch hoffen, dass Leclerc und Hamilton gute Ergebnisse einfahren werden.





