Formel 1: McLaren-Boss räumt mit Vettel-Gerüchten auf – „Ich habe natürlich...“

Noch immer ist die Zukunft von Sebastian Vettel in der Formel 1 unklar. Seit seinem Aus bei Ferrari überschlagen sich die Spekulationen um mögliche neue Arbeitgeber.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl stellt jetzt klar, was an den Vettel-Gerüchten wahr ist – und was nicht!

Formel 1: McLaren-Boss stellt Vettel-Gerüchte richtig

Seit der Abschieds-Verkündung von Vettels aktuellem Rennstall Ferrari wird der Deutsche mit den verschiedensten Teams in Verbindung gebracht. Alle möglichen Szenarien bis hin zum Karriereende sind von Fans und Experten bereits analysiert worden.

Gutes Verhältnis: Sebastian Vettel (l.) und Andreas Seidl. Foto: imago images/HochZwei

Auch mit McLaren-Mercedes soll der Deutsche Kontakt gehabt habe, wie kurz nach Bekanntwerden seines Vertragsendes bei der Scuderia berichtet wurde. McLaren-Teamchef Seidl bestätigt diese Gerüchte nun bei „Sky“. „Ich habe natürlich auch einen Austausch mit Sebastian, weil ich ihn kenne und schätze, aus der Vergangenheit“, gab er zu. Er habe mit dem viermaligen Weltmeister „auch in den letzten Tagen immer mal wieder gesprochen.“

Seidl stellt aber sofort klar, dass ein Wechsel des Ferrari-Piloten zu seinem Team dabei nie ein Thema gewesen sei. Die Frage habe sich schlicht nie gestellt. „Wir haben auch nie wirklich Verhandlungen geführt oder ihm einen Vertrag angeboten, wie es teilweise falsch berichtet wurde“, so der McLaren-Boss.

In den Gesprächen hätten die beiden „nicht nur über die Formel 1“ geredet. Der Grund sei simpel: „Wir sind nicht davon ausgegangen, dass Sebastian zur Verfügung stehen wird.“ Ohnehin hatte McLaren erst kürzlich mit Daniel Ricciardo verlängert und hätte sich einen weiteren Top-Fahrer wohl gar nicht leisten können. (the)