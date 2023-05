Formel 1: Hammer! Kommt es zur spektakulären Ferrari-Rückkehr?

Zum Ende des vergangenen Jahres Jahres gab es in der Formel 1 einen heftigen Knall! Ferrari trennte sich in der Pause vom ehemaligen Teamchef Mattia Binotto. Frederic Vasseur übernahm bei der Scuderia. Der Traditionsrennstall konnte aber dadurch auch nicht die Red Bulls übertrumpfen.

Nun aber gibt es irre Gerüchte aus der Formel 1 über eine spektakuläre Rückkehr zu Ferrari. Dabei spricht sich vor allem eine Person für Binotto bei Ferrari aus.

Formel 1: Spektakuläre Ferrari-Rückkehr?

Von 1995 bis 2022 arbeitete Mattia Binotto in verschiedenen Funktionen bei der Scuderia Ferrari – zuletzt als Teamchef des Formel-1-Rennstalls. Diesen Posten übernahm er im Januar 2019 von Maurizio Arrivabene. Der Italiener konnte die Roten nicht zu alter Stärke und alten Erfolgen führen. Nur in den Jahren 2019 und 2022 gab es immerhin den zweiten Platz in der Konstrukteurs-Wertung. Den Tiefpunkt unter Binotto erlebte das Team im Jahr 2020, als die Italiener in der Gesamtwertung nur auf Platz sechs gelandet waren.

Auch interessant: Formel 1: Bahnt sich ein Wechsel an? Plötzlich horcht Mercedes bei diesen Aussagen auf

Deshalb folgte dann im Dezember vergangenen Jahres die Trennung. Frederic Vasseur ersetzte Binotto, über dessen Rückkehr jetzt in der Motorsport-Königsklasse gemunkelt wird. Vor allem Damon Hill, Weltmeister von 1996, springt Binotto dabei zur Seite. Der Brite findet, dass Ferrari den langjährigen Ingenieur niemals hätte feuern dürfen. Dabei hätte er eine andere Position übernehmen sollen.

„Ich glaube, es war nicht die richtige Rolle für ihn“, sagte Hill im Podcast „F1 Nation“ über Binotto und fügte hinzu: „Es geht oft darum, über Finanzen, Strategien oder Marketing in der Formel 1 zu verhandeln. Vielleicht ist es nicht sein Hauptanliegen.“

Binotto „hat ein großes Talent“

Von Hill gibt es viel Lob für den ehemaligen Formel-1-Teamchef, der für Ferrari „sehr wichtig“ war. „Meiner Meinung nach hat er ein großes Talent. Ich würde ihn zurückholen und sagen: ‚Du kümmerst dich um die technische Seite'“, so der Ex-Pilot weiter.

Mehr News für dich:

Allerdings glaube der 22-fache Rennsieger nicht, dass die Verantwortlichen der Scuderia an eine solche Rückhol-Aktion denken. Dabei wäre eine Doppelspitze aus Binotto und Vasseur von großem Vorteil für Ferrari gewesen, so Hill.