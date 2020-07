Formel 1: Düstere Prognose für Ferrari – jetzt zeigt sich ausgerechnet ER besorgt

Den Start in die Saison der Formel 1 hatte sich Ferrari sicherlich anders vorgestellt. In drei Rennen reichte es nur zu einem mickrigen Podiumplatz. Den traurigen Tiefpunkt gab es beim zweiten Grand Prix, als Charles Leclerc sich und seinen Kollegen Sebastian Vettel aus dem Rennen crashte.

Die Italiener fahren in der Formel 1 nur noch hinterher, viele machen sich Sorgen um das einstige Top-Team. Nun gibt es auch vom ehemaligen Präsidenten eine bittere Schelte.

Formel 1: Ferrari chancenlos bis 2023?

Dass Ferrari in diesem Jahr keine Wunder vollbringen würde, war allen Beteiligten schon vor Saisonstart klar. Doch wie schlimm es um den Traditionsrennstall wirklich steht, offenbarte sich dann erst in Österreich, als weder Vettel noch Leclerc eigentlich eine richtige Chance hatten.

Die Fehleranalyse hat bei der Scuderia längst begonnen. Taktische Entscheidungen während der Rennen, Fahrfehler oder schlicht nicht ausreichende Komponenten des SF1000 – die Mängelliste beim italienischen Rennstall ist lang.

Luca di Montezemolo als Ferrari-Präsident mit seinen damaligen Fahrern Michael Schumacher und Rubens Barrichello. Foto: imago images / Motorsport Images

Das Problem: Besserung ist bisher nicht in Sicht, im Gegenteil. Der ehemalige Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo äußerte sich nun sehr besorgt um den Zustand bei der Scuderia. „Diese Saison ist verloren, doch ich bin auch für die nächsten Jahre besorgt. Das Ferrari-Management muss sofort mutige Beschlüsse ergreifen", sagte der 72-Jährige gegenüber „RadioRai“.

Ein Problem sieht er in der Aufgabenverteilung in der Chef-Etage des Teams. „Die heutigen Probleme sind auf die Organisation zurückzuführen. Eine einzige Person trägt viel Verantwortung", erklärte Montezemolo und meint damit Teamchef Mattia Binotto. „Er ist allein an der Spitze und muss sich auch um die Piloten kümmern. Die Organisation muss sofort geändert werden.“

Wenn es so weitergeht wie aktuell, sieht Montezemolo, von 1991 bis 2014 Präsident von Ferrari, nicht nur diese Saison, sondern auch die kommenden Jahre 2021 und 2022 stark gefährdet. Ferrari würden einige Krisen-Jahre drohen, wenn man nicht sofort auf starke Fachleute setzen würde.

Auch Vettel-Entscheidung kritisiert Montezemolo

Eine weitere Handlung, die der ehemalige Präsident überhaupt nicht versteht, ist die frühe Bekanntgabe von Vettels Abschied beim Team aus Maranello. „Jetzt ist der Druck auf Teamkollege Charles Leclerc noch größer. Wir dürfen nicht vergessen, dass er sehr jung ist, dass er erst seit dem vergangenen Jahr bei Ferrari ist und noch nichts gewonnen hat“, sagte Montezemolo.

Nach drei Formel-1-Rennen hat Ferrari gerade mal 27 Punkte in der Konstrukteurs-Wertung auf dem Konto und liegt damit nur auf Rang fünf. Davor liegen Mercedes, Red Bull, McLaren und sogar Racing Point, mit denen Vettel immer wieder in Verbindung gebracht wird. (mh)