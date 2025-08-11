Aufregung bei Ferrari: Plötzlich geht es um Formel-1-Star Leclerc

Ferrari steht in der Formel 1 auf Platz zwei der Konstrukteurswertung, dennoch überwiegt die Kritik. Insbesondere Lewis Hamilton fährt seit seinem Wechsel. Beim Ungarn-GP enttäuschte die Scuderia wieder.

Diesmal sorgte vor allem Charles Leclercs Rennen für Diskussionen. Obwohl der Monegasse oft seine Unterstützung für Ferrari betont, wirkt er auf der Strecke zunehmend frustriert.

Frustration bei Leclerc in der Formel 1

Leclerc startete in Ungarn von der Pole Position, landete jedoch nicht einmal auf dem Podium. Der Teamfunk zwischen ihm und Ferrari sorgte bei Formel-1-Fans für Aufsehen. Wut und Enttäuschung waren deutlich spürbar. „Ein Titel mit Ferrari ist mir wichtiger als mehrere mit anderen Teams“, betonte er später.

Trotz Leclercs Aussagen bezweifeln Experten seine Geduld mit der Scuderia. Während des Rennens bricht seine Kommunikation oft auseinander. Dieser ständige Frust wirft Schatten auf seine Aussagen, Ferrari langfristig treu bleiben zu wollen.

Villeneuves Zweifel an Leclerc

Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve empfiehlt Leclerc, seine Zukunft ernsthaft zu überdenken. „Die Jahre vergehen für ihn wie für alle anderen“, sagte er. Nur Siege zählen für echte Rennfahrer. Villeneuve glaubt nicht daran, dass Leclercs Aussage, Ferrari die Treue zu halten, dauerhaft ehrlich ist.

Für Villeneuve ist ein Titelgewinn mit Ferrari zwar prestigeträchtig, aber Leclercs Karriere könnte darunter leiden, wenn der Erfolg ausbleibt. Der Monegasse muss entscheiden, wie lange er an der Scuderia festhält, bevor er eine neue Herausforderung in der Formel 1 sucht.

Ferrari bleibt ein großer Name in der Formel 1, doch Leclercs Kommunikation mit dem Team zeigt Spannungen. Die Zukunft des 27-jährigen Fahrers und des Teams ist ungewiss. Ob Leclerc die Geduld hat, auf Erfolg zu warten, wird sich in den nächsten Saisons entscheiden.

