Formel 1: Ferrari-Schock! Scuderia erreicht Hiobsbotschaft

Hiobsbotschaft für Ferrari! Im Kampf um die Konstrukteursmeisterschaft hat die Scuderia in der Formel 1 einen heftigen Rückschlag erlitten.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wurde bereits nach dem 1. Freien Training am Freitag in Abu Dhabi mit einer Startplatz-Strafe belegt. Der Monegasse musste die Batterie an seinem Auto wechseln und überschritt damit das erlaubte Kontingent.

Formel 1: Startplatz-Strafe für Leclerc

„Der von Charles Leclerc verwendete Energiespeicher ist der dritte (3.) von zwei (2) neuen Energiespeichern, die für die Saison 2024 zugelassen sind, und entspricht nicht Artikel 28.2 des Formel-1-Sportreglements 2024“, hieß es in einem Dokument, das kurz vor Ende des FP1 auf dem Yas Marina Circuit veröffentlicht wurde.

+++ Formel 1: Toto Wolff spricht über Abschied – „Es war eine lange Reise“ +++

Die Konsequenz: Leclerc wird mit einer Startplatz-Strafe belegt. Er wird am Sonntag zehn Plätze weiter hinten starten. Das heißt, wenn er sich im Qualifying die Pole sichern würde, würde er trotzdem nur von Platz elf ins Rennen gehen.

+++ Formel 1: Rennstall macht es offiziell – wichtige Entscheidung gefallen +++

Ferrari mit Nachteil im Kampf um die WM

Für Ferrari ist das im Kampf um die Konstrukteursmeisterschaft ein herber Rückschlag. Die Scuderia liegt aktuell noch 21 Punkte hinter McLaren, hat also noch Chancen beim Saisonfinale die Papaya-Flitzer zu überholen.

Das könnte dich auch interessieren:

Mit der Startplatz-Strafe von Leclerc wird dies aber nun zu einer Mammutaufgabe. Es muss schon alles mehr als nach Plan laufen, damit Ferrari McLaren noch abfangen kann. Vor dem Großen Preis von Abu Dhabi befindet sich McLaren definitiv in der deutlich besseren Ausgangsposition.

Das Qualifying in Abu Dhabi findet am Samstag (7. Dezember) um 15 Uhr deutscher Zeit statt, das Rennen am Sonntag startet dann schon um 14 Uhr.