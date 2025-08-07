Super-GAU in der Formel 1? Ferrari-Star Leclerc schlägt Alarm

Charles Leclerc erlebte ein frustrierendes Rennwochenende in Ungarn. Nach einer starken Performance in der Qualifikation sicherte sich der Ferrari-Pilot die Pole-Position – doch für den Rennsieg reichte es nicht. Der Formel-1-Star ist frustriert.

Genauso wie Ferrari. In diesem Formel-1-Jahr läuft es einfach nicht für die Scuderia. Und es könnte noch schlimmer kommen, befürchtet Leclerc. Es könnte gar ein Super-GAU für Ferrari werden.

Formel 1: Leclerc mit Ferrari gefrustet

Nach dem Rennen zeigte sich Leclerc pessimistisch: „Ich glaube nicht, dass wir gewonnen hätten.“ Der Monegasse lobte McLaren als aktuell stärkstes Team: „Auch heute waren sie wieder sehr, sehr schnell.“ Der verpasste Sieg verdeutlichte, dass Ferrari derzeit keine Überlegenheit hat.

Leclerc erklärte, dass die Streckencharakteristik ihm zumindest Hoffnung gegeben hatte. „Ich glaube, Oscar war wahrscheinlich etwas schneller als ich, aber er konnte nicht überholen.“ Allerdings zeigte der Defekt, wie schwer es Ferrari fällt, Chancen wie diese zu nutzen.

Super-GAU für Ferrari?

Vor der Sommerpause der Formel 1 zog Leclerc ein ernüchterndes Fazit. „Ich glaube nicht, dass wir in die zweite Saisonhälfte gehen und denken, dass wir überall gewinnen können.“ Er betonte die Tragweite des verpassten Sieges: „Das macht die Frustration noch größer, denn wir wussten, dass dies eine Chance war, wahrscheinlich die einzige in dieser Saison.“

Ferrari kämpft weiterhin um den ersten Sieg der Saison. In der verkürzten Saison 2020 blieb die Scuderia zuletzt gänzlich sieglos. Während Leclerc in fünf Rennen auf das Podium fuhr, überzeugte Hamilton im Sprint von Shanghai. Doch ein Grand-Prix-Sieg ist für Ferrari in der Formel 1 bisher außer Reichweite.

Leclerc hofft, dass die Sommerpause Besserung bringt, auch wenn seine Worte nur wenig Optimismus ausstrahlen. Die Formel 1 bleibt für Ferrari in der Saison 2025 eine Herausforderung, die ohne technische Fortschritte kaum zu bewältigen sein wird.

