Eskaliert die Lage bei Ferrari? Leclerc ätzt nach Formel-1-Rennen gegen Hamilton

Die Horrorsaison von Ferrari in der Formel 1 setzt sich fort! In Baku schafften es zwar Charles Leclerc und Lewis Hamilton in die Punkte, doch es bahnt sich ein teaminterner Streit zwischen den beiden Piloten an.

Nach dem Formel-1-Rennen in Aserbaidschan wütete nämlich Leclerc über den siebenfachen Weltmeister, da dieser sich über eine Stallorder seines Ferrari-Teams hinweggesetzt hatte. Das könnte noch für ordentlich Gesprächsstoff sorgen!

Formel 1: Ferrari-Ärger um Hamilton und Leclerc

Was war passiert? Wenige Runden vor dem Ende hatte Ferrari Leclerc aufgefordert, Hamilton vorbeizulassen, da er frischere Reifen hatte und schneller war. Das war geschehen, doch der britische Formel-1-Star konnte damit wenig anfangen und schaffte auch keine Überholmanöver.

In der letzten Runde wurde dann Hamilton aufgefordert, die Position wieder an Leclerc abzugeben. „Lass Charles überholen. Er ist eineinhalb Sekunden hinter dir, und das ist die letzte Runde“, funkte sein Ferrari-Ingenieur.

Was machte Hamilton? Richtig. Nichts. Ferrari funkte erneut: „Lass ihn vorbei.“ Auch Leclerc bekam Bescheid, dass er vorbeiziehen wird: „Wir tauschen am Ende der Runde auf der Start-Ziel-Geraden wieder zurück, wenn Lewis nicht noch jemanden überholt. Lewis wird dich also auf der Zielgeraden vorbeilassen.“ Genau das ist nicht eingetreten.

„Es ist einfach dumm“

Hamilton beendete das Rennen vor Leclerc, der am Ende Neunter wurde. Der Monegasse am Funk: „Ist mir egal. Es ging um Platz acht. Ist okay. Soll er sich über diesen achten Platz freuen. Es ist einfach dumm, weil es nicht fair ist. Aber nochmal: Mir ist das ehrlich gesagt egal.“ Mehr Formel-1-Drama bei einem Rennstall gibt es wohl kaum.

Es ist ein Thema, das Ferrari wohl noch lange verfolgen wird. Hamilton hat es in der WM-Wertung auch kaum geholfen. Leclerc hat 165 Punkte, während der Brite deutlich mit 121 Zählern zurückliegt.

Der Zoff zeigt allerdings, wie es bei Ferrari in dieser Saison läuft. Nämlich chaotisch. Das einstige Topteam der Königsklasse wird das Jahr auch wohl ohne einen einzigen Erfolg beenden. McLaren, Red Bull und sogar Mercedes feierten dieses Jahr schon Rennsiege. Nur die Scuderia schlägt sich immer wieder selbst.