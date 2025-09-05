Irres Szenario! Wiederholt sich in der Formel 1 ein Ferrari-Hammer?

Es ist aktuell ein Formel-1-Jahr zum Vergessen für Ferrari! Das einstige Top-Team der Königsklasse kann mit Charles Leclerc und Weltstar-Neuzugang Lewis Hamilton kaum mit der Spitze mithalten, fährt oft nur hinterher. Beim Zandvoort-GP mussten sogar beide Piloten ihre Autos vorzeitig abstellen und schafften es nicht ins Ziel.

Was für Hoffnungen bleiben dann also einem Scuderia-Anhänger? Einige Ferrari-Fans träumen jetzt von einem Hammer beim Formel-1-Heimspiel in Monza. Dabei sorgt auch ausgerechnet ein wildes Szenario für Aufsehen. Es geht um die Platzierungen von Charles Leclerc in diesem und im vergangenen Jahr.

Formel 1: Ferrari-Hammer in Monza?

Heimrennen sind für viele Formel-1-Teams und Fahrer immer ganz besonders. Im eigenen Land und vor heimischem Publikum sind die Siege oder die Podiumsplätze nochmal spezieller – vor allem bei Ferrari. Das Team hat Millionen Fans in Italien und auf der ganzen Welt, die stets immer mitfiebern.

Auch interessant: Formel 1: Bittere Zandvoort-Nachricht für Verstappen – bald ist es endgültig vorbei

Dementsprechend groß sind die Hoffnungen und auch die Erwartungen beim Monza-GP, dass Charles Leclerc und Lewis Hamilton glänzen. Doch so wie die Saison bisher gelaufen ist, stehen die Chancen nicht gerade hoch. Es ist ein einziges Desaster bei der Scuderia. Weder Leclerc noch Hamilton konnten einen Sieg in einem Rennen einfahren. Lediglich ein Sprinterfolg von Hamilton steht zu Buche.

Dennoch träumen die Anhänger des Traditionsteams weiter. Grund dafür ist ein irres Szenario. Es geht um die Platzierungen von Charles Leclerc in diesem und im vergangenen Jahr. So wurde er 2024 in Silverstone 14., in Spa Dritter und in Ungarn Vierter. Genau die gleichen Plätze belegte er auch in diesem Jahr. Mit dem besonderen Merkmal: In der vergangenen Saison holte er in Monza den Sieg.

Fans hoffen auf Leclerc-Coup

Jetzt besteht die große Hoffnung der Ferrari-Fans, dass Leclerc auch in diesem Jahr in Monza für eine Überraschung sorgen und sensationell gewinnen kann. Ob das wirklich so eintreten wird, bleibt abzuwarten. Für die Scuderia-Anhänger wäre es jedenfalls ein Hammer in der Formel 1 und endlich der erste Rennsieg in diesem Jahr.

Mehr Nachrichten für dich:

Allerdings wird auch der Großteil realistisch bleiben und merken, dass weder Leclerc noch Hamilton in diesem Jahr auch nur den Hauch einer Chance haben, den Sieg zu holen. Dafür sind die beiden McLaren und Red-Bull-Star Max Verstappen einfach zu gut drauf. Vor allem Oscar Piastri und Lando Norris kämpfen Woche für Woche um den Erfolg. Dazu hat Hamilton auch eine Startplatzstrafe erhalten (hier mehr dazu). Es müsste also schon ein Wunder geschehen, damit Leclerc in Monza mit den zahlreichen Ferrari-Fans feiern kann.