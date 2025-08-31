Formel 1: Horror-Rennen für Ferrari! Team geht komplett leer aus

Der GP der Niederlande brachte einige Überraschungen und Wendungen mit sich. Die kleinste Überraschung: Oscar Piastri gewinnt das Rennen und baut seinen WM-Vorsprung weiter aus.

Neben dem Schock-Aus für Norris und der großen Überraschung rund um das Podium von Isack Hadjar sorgte Ferrari für große Aufregung. Die „Scuderia“ kassierte ein bitteres Doppel-Aus.

Formel 1: Frühes Hamilton-Aus

Den Anfang machte Hamilton. Der F1-Star durchlebt in seinem ersten Ferrari-Jahr eine bittere Zeit. Es scheint, als könne sich der siebenmalige Weltmeister in seinem neuen Team einfach nicht einfinden. Und im GP der Niederlande folgte der nächste Rückschlag.

+++ Formel 1: Star-Pilot erlebt kompletten Horror – muss sein Team reagieren? +++

Nach 23 Runden stand Hamilton plötzlich am Streckenrand. In einer einfachen Kurve fuhr der so erfahrene Pilot zu weit raus und knallte am Ende in die Bande. Durch ein eigentlich so einfaches Manöver für ihn endete sein Rennen bereits früh. Ein weiterer Tiefpunkt für Hamilton und Ferrari.

Leclerc von Antonelli abgeräumt

Doch die Scuderia konnte lange Zeit noch auf Charles Leclerc zählen, der ein gutes Rennen fuhr. Von Platz sechs gestartet, kam er auf Platz fünf heran und setzte Hadjar dauerhaft unter Druck. Nach einem Reifenwechsel in Runde 53 kam er knapp vor dem jungen Kimi Antonelli zurück auf die Strecke.

Hier mehr News für dich:

Der Mercedes-Pilot wollte daraufhin direkt das Überholmanöver starten, räumte Leclerc dabei aber komplett ab. Für den Ferrari-Piloten war das Rennen damit beendet. Antonelli hingegen konnte weitermachen, kassierte jedoch eine Zehn-Sekunden-Strafe. Trotzdem reichte es für den jungen Italiener am Ende zu Platz sechs. Für Ferrari wurde damit ein Horror-Wochenende perfekt. Nach einem enttäuschenden Qualifying mit nur Platz sechs und sieben schaffte es am Ende keiner ihrer Fahrer über die Ziellinie.