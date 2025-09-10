Formel 1: „Hochverrat gegen die Fans!“ – Hammerharte Abrechnung mit Ferrari

„In Italien gibt es zwei Religionen: die katholische Kirche und Ferrari.“ Dieser Satz stammt aus der Netflix-Kultserie „Drive to Survive“ und versucht annähernd zu beschreiben, was die Italiener für ihren Formel-1-Rennstall fühlen. Das stellten die Tifosi auch beim Großen Preis von Monza einmal mehr unter Beweis.

Ihre Euphorie ist mittlerweile genauso bekannt wie ihre Leidensfähigkeit. Und die ist aktuell mal wieder gefragt. Denn wirklich glücklich ist man mit Ferrari in Italien nicht. Und das bekommt das Team nach dem Formel-1-Rennen in Monza knallhart zu spüren.

Formel 1: Heftige Kritik in Italien

In Italien reagiert man hochemotional auf alles, was rund um Ferrari passiert. Und so riesig die Euphorie nach der Verpflichtung von Lewis Hamilton war, so desaströs ist die Stimmung mittlerweile. Denn der Rekordweltmeister fährt der Musik nur hinterher. In Monza galt das aber nicht nur für den Briten, sondern auch für Charles Leclerc, der ebenfalls keine Chance auf ein Heim-Podium hatte.

Und das mediale Echo auf dieses aus italienischer Sicht Desaster hatte es in sich. Die „Corriere della Sera“, die auflagenstärkste Zeitung des Landes stellte Ferrari für das Monza-Wochenende eine Bewertung von 0 von 10 Punkten aus – harsche Worte inklusive.

„Die Propaganda hatte nach dem freien Training die Federn aufgeplustert“, schrieb das Blatt. Im 1. Freien Training hatte Hamilton vor Leclerc die Bestzeit hingelegt und die Hoffnung auf einen Erfolg der Scuderia genährt. Auch im 2. Training sah es gut aus.

„Schwerwiegend und schmerzhaft“

Doch „die Enttäuschung am Sonntag (aber auch am Samstag) war schwerwiegend und schmerzhaft“, heißt es mit Blick auf das Endergebnis. Der SF-25 sei ein zu problematisches Auto mit wenig Talent.

„Die Zeit der Lügen ist vorbei“, schreibt die „Corriere della Sera„. Ferrari müsse retten, was man in dieser Saison noch retten könne, aber jetzt endgültig schon an 2026 denken. „In der Zwischenzeit steht jedoch die Anklage wegen Hochverrats gegen die Ferrari-Fans an, die nach Monza gekommen waren, als gäbe es einen bevorstehenden Weltmeistertitel zu feiern“, heißt es zum Abschluss des vernichtenden Fazits.

Der Frust, das lässt sich wohl sagen, sitzt in Italien tief. Immerhin wartet der so stolze Formel-1-Rennstall seit 2008 auf einen Titel. Doch diesen wird es auch mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc nicht geben. Zumindest nicht in diesem Jahr.