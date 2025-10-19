Hammer-Rückkehr in der Formel 1? Ferrari klopft wohl bei IHM an

Es ist eine katastrophale Formel-1-Saison für Ferrari! Die Scuderia kann einfach nicht überzeugen. Um Siege fährt das Traditionsteam erst gar nicht mit. Charles Leclerc und Lewis Hamilton tuckern der Konkurrenz nur hinterher. Hin und wieder schnuppert man am Podium, das war’s aber auch.

Wer dabei besonders in der Kritik steht: Teamchef Frederic Vasseur. Deshalb denkt das Formel-1-Team wohl über eine Ablösung nach. Dafür soll ein ehemaliger Teamchef zurückkehren, der viele Weltmeistertitel holen konnte.

Formel 1: Hammer-Rückkehr von Horner?

Die Rede ist von Christian Horner, der erst vor einigen Monaten von Red Bull entlassen wurde. Nun könnte er schon im kommenden Jahr seine Hammer-Rückkehr in der Formel 1 feiern. Wie die „Daily Mail“ berichtet, wird der Brite derzeit von Ferrari umworben.

Auch interessant: McLaren-Aufruhr geht in der Formel 1 weiter! CEO Brown verkündet Entscheidung

Die Scuderia will den 51-Jährigen unbedingt haben. Allerdings befindet sich Horner in Verhandlungen mit weiteren Teams, heißt es in dem Bericht. Zuletzt wurden Rennställe wie Alpine oder Aston Martin genannt, zu denen Horner wechseln konnte.

Bei Ferrari würde es dann wohl das Aus für Fred Vasseur bedeuten, der mächtig in der Kritik steht. Auch der Franzose konnte nicht für die Wende sorgen. Vor allem die Verstimmungen zwischen Hamilton und Leclerc sorgen immer wieder für Aufregung in der Königsklasse.

Horner für Vasseur?

Ferrari-Boss John Elkann soll daher keine Geduld mit dem Formel-1-Teamchef mehr haben. Er beschäftige sich laut „F1-Insider“ intensiv damit, Vasseur durch Horner zu ersetzen. Dass der Brite für Erfolg sorgen kann, zeigte er bereits mehrere Jahre lang eindrucksvoll bei Red Bull.

Mehr Nachrichten für dich:

Unter der Leitung von Horner erreichte Red Bull acht Fahrer-Weltmeisterschaften (vier mit Sebastian Vettel, vier mit Max Verstappen), sechs Konstrukteurs-Weltmeisterschaften und 124 Grand-Prix-Siege. Weitere Meilensteine sind 107 Pole-Positions und 287 Podiumsplätze. Davon träumt man aktuell bei Ferrari. Ob bei einer Horner-Verpflichtung der Erfolg dann wieder zurückkehren würde?