Formel 1: Krasse Hamilton-Klausel enthüllt! Ferrari offenbar machtlos

Sommerpause in der Formel 1, doch es brodelt gewaltig! Im Fokus: Lewis Hamilton. Der Ferrari-Star bestimmt aktuell die Schlagzeilen in den Medien. Schon seit mehreren Wochen wird nämlich um die Zukunft des mehrfachen Weltmeisters spekuliert. Hört er auf? Macht er doch weiter?

Geht es nach seinem Rennstall Ferrari, soll Hamilton unbedingt bleiben. Doch dem Formel-1-Team sind offenbar die Hände gebunden, was den weiteren Karriereverlauf des Briten angeht. Das geht nun aus den Vertragsenthüllungen heraus.

Formel 1: Hamilton-Klausel enthüllt!

In der Formel 1 fragt sich aktuell jeder, wie es mit Hamilton weitergeht. Bei Mercedes holte er Siege und WM-Titel, bei Ferrari hinkt er den Erwartungen extrem hinterher. Während sein Teamkollege Charles Leclerc immerhin vorne um die Podestplätze fährt, läuft es bei Hamilton gar nicht.

Nach den jüngsten Aussagen beim Ungarn-GP, als Hamilton sich selbst als „nutzlos“ für das Team bezeichnete, wurden Stimmen lauter, dass er womöglich schon an ein vorzeitiges Karriereende denkt. Zwar ist der Brite mit 40 Jahren nicht mehr der Jüngste, dennoch gibt es mit Fernando Alonso auch Beispiele, dass es mit 44 auch geht, auf höchstem Niveau zu fahren.

Bei Ferrari wird man hoffen, dass der Superstar auch weiterhin für das Team fährt. Allerdings zeigen die neuesten Vertragsdetails, die ans Licht gekommen sind, dass der Scuderia die Hände gebunden sind. Hamilton habe nämlich in seinem Vertrag so verhandelt, dass er die alleinige Macht über seine Zukunft hat.

Hamilton entscheidet selbst

Dabei geht es allerdings nicht um ein vorzeitiges Karriereende, sondern um eine Vertragsverlängerung. In der Klausel geht es nämlich um ein weiteres Jahr, das er beim Formel-1-Team verbringen könnte, berichtet die „Gazzeta dello Sport“. Aktuell hat Hamilton einen Vertrag bis 2026. Er könnte also selbst im kommenden Jahr entscheiden, bis 2027 zu verlängern.

Die kommenden Wochen und Monate könnten vermutlich schon ein wenig zeigen, wie es mit Hamilton in der Motorsport-Königsklasse weitergeht. Ob er tatsächlich die Bombe platzen lässt und aufhören wird?