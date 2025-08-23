Folgt die Hamilton-Wende in der Formel 1? Ferrari-Teamchef Vasseur überrascht mit Aussagen

Lewis Hamiltons Einschätzung nach seinem desaströsen Qualifying in Ungarn klang dramatisch. Der Formel-1-Rekordweltmeister bezeichnete sich selbst gegenüber „Sky“ als „absolut nutzlos“ und empfahl Ferrari sogar einen Fahrerwechsel.

Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur teilt diesen Pessimismus jedoch nicht und bleibt gelassen. Laut ihm waren die Umstände ausschlaggebend und nicht Hamiltons fahrerisches Können. Das sei in der Formel 1 unbestritten.

Formel 1: Vasseur stärkt Hamilton den Rücken

Vasseur verteidigt Hamiltons Leistung und verweist auf die knappen Abstände in der Formel 1. „In Q2 war Lewis nur eine Zehntel langsamer“, erklärt der Franzose gegenüber „auto motor und sport“. Auch Hamiltons Wechsel zu Ferrari habe mehr Anpassung erfordert, als erwartet. Er sei keiner, „der wie Carlos Sainz regelmäßig Teams wechselt.“

Der Ferrari-Chef fordert Hamilton auf, aus seiner emotionalen Achterbahn auszusteigen. „Lewis ist sehr selbstkritisch. Er ist in seinen Ausschlägen immer extrem. Manchmal geht er mit dem Auto zu hart ins Gericht, manchmal mit sich selbst“, analysiert Vasseur. Hamilton will stets das Maximum aus sich und dem Team herausholen, was ihn antreibt, aber auch belastet.

Hamiltons Rückkehr zu Stabilität

Vasseur zufolge äußert sich Hamiltons Frustration meist nur vor den Medien. „Wenn er dann in den Briefing-Raum kommt, hat er sich meistens schon wieder beruhigt. Das ist halt seine Art. Für mich ist das kein Drama.“ Vasseur bleibt optimistisch, dass Hamilton schnell wieder an seine Bestform in der Formel 1 anknüpfen kann.

Unterm Strich sieht Vasseur Hamilton also auf einem guten Weg, trotz des Rückschlags in Ungarn. Der Scuderia-Chef bleibt ruhig und versucht, die Belastung vom siebenmaligen Formel-1-Champion zu nehmen. Es sei wichtig, Hamilton wieder auf die positiven Aspekte seiner Leistung zu fokussieren und die kommenden Rennen mit mehr Zuversicht anzugehen.

