Formel 1: Vasseur sorgt für Ernüchterung – geht die Hamilton-Talfahrt weiter?

Bei Ferrari wartet man weiter auf den ersten WM-Titel in der Formel 1 seit 2008. Doch auch in diesem Jahr werden die Italiener – trotz eines starken Fahrer-Duos – leer ausgehen. Sowohl in der Team- als auch in der Einzelwertung ist die Konkurrenz bereits enteilt.

Das sorgt vor allem bei Lewis Hamilton für Ernüchterung. Der Brite wechselte zu Saisonbeginn mit großen Titel-Hoffnungen zur Scuderia, von denen Hamilton derzeit allerdings nur träumen kann. Nun sorgt sein Teamchef für Ernüchterung. Geht die Formel-1-Talfahrt für Hamilton weiter?

Formel 1: Kein schneller Aufwind bei Ferrari

Ferrari dürfte große Hoffnungen in die kommende Saison und die damit einhergehenden Regeländerungen setzen. Allerdings weiß auch Teamchef Frederic Vasseur: In der Formel 1 zählt das hier und jetzt. Vor allem dann, wenn einer deiner Fahrer bereits 40 Jahre alt ist und seinen achten WM-Titel mit der Scuderia einfahren möchte. Allzu rapide Verbesserungen sind in dieser Saison allerdings nicht mehr zu erwarten, wie Vasseur andeutet.

Im Podcast „Beyond the Grid“ gibt der Franzose zu Protokoll, dass man seine Leistungen in der Formel 1 nicht so einfach ändern könne. Stattdessen wirbt Vasseur um Geduld, wie etwa mit dem neuen Technik-Chef Loic Serra: „Man kann zum Beispiel Loic nehmen, der vor acht Monaten zum Team gestoßen ist. Die Gespräche dazu haben wir wahrscheinlich vor zwei Jahren begonnen. Das bedeutet, dass es sich wahrscheinlich um ein Dreijahresprojekt handelt.“

„Manchmal ziemlich schwierig“

Vasseur führt zudem aus: „Man will alles für den nächsten Tag. Das ist die allgemeine Mentalität. Und am Ende ist es bei manchen Projekten manchmal ziemlich schwierig.“ Allerdings weiß der Ferrari-Teamchef auch: „Ich bin mir nicht sicher, ob die Formel 1 und die Welt im Allgemeinen heute bereit sind, einer Organisation drei Jahre Zeit zu geben.“

Trotz des sportlichen Misserfolgs der vergangenen zwei Jahre muss Vasseur allerdings nicht um seinen Posten fürchten. Erst im Sommer hatte der Formel-1-Rennstall aus Maranello den Vertrag des 57-Jährigen verlängert. Dennoch weiß Vasseur: Spätestens in 2026 müssen bessere Ergebnisse her.