Desaster für Ferrari in der Formel 1! Scuderia droht der brutale Tiefschlag

Als Ferrari-Fan hat man es in diesem Formel-1-Jahr überhaupt nicht einfach. Während McLaren, Mercedes und Red Bull Woche für Woche Rennsiege oder Podiumsplätze feiern, fährt die Scuderia nur noch hinterher. Mittlerweile kommen sogar die Mittelfeldteams immer näher und sind auch in vielen Rennen stärker als das Traditionsteam.

In Baku erlebte Ferrari sogar den Tiefpunkt der aktuellen Formel-1-Saison. Ein Zoff zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc, die schlechte Leistung der beiden Piloten, ein Rückschlag in der Konstrukteurswertung und dann wäre da auch noch Ex-Scuderia-Fahrer Carlos Sainz. Für Ferrari war es ein Wochenende zum Vergessen.

Formel 1: Horror-Wochenende in Aserbaidschan für Ferrari

Was waren die Hoffnungen Anfang des Jahres groß, als Superstar Lewis Hamilton bei Ferrari vorgestellt wurde. Mit dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister sollte endlich die Wende folgen. Mehrere Monate später ist die Scuderia auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Weder für den Briten noch für das Team läuft es in diesem Jahr gut.

Auch interessant: Formel-1-Wahnsinn in Baku: Star-Pilot wird zum gefeierten Helden

Beim Aserbaidschan-GP zeigten sowohl Hamilton als auch Charles Leclerc keine gute Leistung. Der ehemalige Mercedes-Fahrer beendete das Rennen auf Rang acht vor seinem Teamkollegen. Ausgerechnet mit Leclerc gab es dann auch noch Stress. Wegen eines Reifenvorteils hatte ihn der Monegasse im letzten Renndrittel passieren lassen. Es nutzte nichts: Hamilton kam zwar an die vor ihm fahrenden Yuki Tsunoda und Lando Norris heran – aber nie in eine Position für eine Attacke.

Von Ferrari wurde Hamilton dann aufgefordert, den achten Rang an Leclerc zurückzugeben, was er aber nicht machte. „Es ist mir eigentlich egal, es geht nur um den achten Platz. Also ist es okay, er kann sich über diesen achten Platz freuen. Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist“, sagte Leclerc nach dem Rennen (hier mehr dazu). Aktuell ist es DAS Gesprächsthema in der Motorsport-Königsklasse.

Rückschlag in der Konstrukteurs-WM

Die schlechten Platzierungen haben natürlich auch Folgen für die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in der Formel 1. So ist Mercedes in Baku an Ferrari vorbeigezogen und nun auf Platz zwei. George Russell wurde hinter Max Verstappen Zweiter und Kimi Antonelli beendete das Rennen auf einem starken vierten Platz. 290 Punkte haben die Silberpfeile, vier mehr als Ferrari. Und es droht sogar noch ein Desaster.

Red Bull mit Verstappen und Tsunoda findet wieder zur alten Stärke zurück. 272 Zähler hat das österreichische Team und könnte wohl auch bald Ferrari überholen, wenn Hamilton und Leclerc nicht langsam aber sicher das Ruder herumreißen.

Mehr Nachrichten für dich:

Dann wäre da auch noch der wohl glücklichste Fahrer an diesem Baku-Wochenende: Carlos Sainz. Der Spanier musste seinen Sitz bei Ferrari an Hamilton abgeben, wechselte daraufhin zu Williams. In Aserbaidschan schaffte er es dann aufs Podium. Es war die beste Leistung des Piloten in diesem Jahr und eine deutliche Ansage Richtung Ferrari: Ihr habt einen Top-Fahrer gehen lassen.