Kommt es zum Ferrari-Knall in der Formel 1? Wichtige Ansage an Hamilton

Ferrari durchlebt in der Formel 1 eine schwierige Phase. Der Rennstall kämpft mit internem Druck und angespannten Fahrer-Beziehungen. Charles Leclerc und Lewis Hamilton zeigten zuletzt wenig Teamgeist.

Der ehemalige Fahrer Ralf Schumacher sieht dringenden Handlungsbedarf, um die Situation zu entschärfen. Im Großen Preis von Aserbaidschan gab es keine Fortschritte – stattdessen verstärkte sich der Konflikt.

Formel 1: Spannungen im Ferrari-Team

Hamilton missachtete eine Teamorder und ließ Leclerc nicht passieren, was für Ärger sorgte. Leclerc reagierte spöttisch: „Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist.“ Hamilton dagegen entschuldigte sich, wollte die Lage entschärfen. Seine Kritik an der Reifenstrategie am Vortag verschärfte jedoch das angespannte Klima bei Ferrari.

Die Situation ist kritisch: Leclerc steht aktuell auf Rang fünf in der Fahrerwertung, Hamilton folgt abgeschlagen auf Platz sechs. Zwei Fahrer mit großen Ambitionen, doch die Zusammenarbeit funktioniert nicht. Ex-Pilot Ralf Schumacher warnt vor den Folgen für den Formel-1-Rennstall: „Der Umgang miteinander ist nicht gut. Die Kritik von Lewis am Team und das Nicht-Zurücktauschen verschärfen alles nur.“ Im „Sky“-Podcast fordert er Konsequenzen.

Hoffnung auf einen Neuanfang?

Internes Misstrauen könnte sonst katastrophale Auswirkungen haben, warnt er. Kann es am Ende des Jahres sogar zu einer Trennung kommen? Die Spekulationen sind jetzt zumindest nur weiter angeheizt.

Schumacher hält ein klärendes Gespräch für unerlässlich, um die Zusammenarbeit zu retten. „Eine Art reinigendes Gewitter“ könnte Ferrari helfen, ihre Ziele für die Formel 1 neu zu fokussieren. Bleiben die Probleme ungelöst, riskieren die Roten langfristigen Schaden – auf wie auch neben der Strecke.

