Formel 1: Heftige Abrechnung mit Hamilton – und das ausgerechnet von einer Ferrari-Legende

Als der Hammer-Wechsel von Mercedes zu Ferrari präsentiert wurde, war jeder Formel-1-Fan von den Socken. Schließlich fährt ein siebenfacher Weltmeister für das Traditionsteam der Motorsport-Königsklasse. Doch nach mehreren Monaten zeigt sich, dass der Deal von Lewis Hamilton bislang ein Reinfall war.

Der Ferrari-Star enttäuscht Rennen für Rennen. Dann wären da auch noch seine getätigten Aussagen nach dem Ungarn-GP, die in der Formel 1 für mächtig Aufregung sorgen. Eine herbe Abrechnung gibt es nun von einer Scuderia-Legende.

Formel 1: Hamilton-Drama sorgt weiter für Aufsehen

Die Blicke sind in diesem Formel-1-Jahr natürlich auf Lewis Hamilton gerichtet. Da er auch noch für Ferrari fährt, dreht sich vieles nur um den britischen Superstar. Allerdings sind die Schlagzeilen oft negativ, da er im ikonischen Boliden des Top-Teams kaum zu überzeugen weiß.

Auch interessant: Die ganze Formel 1 staunt: Folgt ein Audi-Hammer zum Einstieg?

Von einem Erfolg – geschweige denn von einem Titel – ist Hamilton bei Ferrari meilenweit entfernt. Mit seinen Aussagen beim Ungarn-GP machte der Pilot viele Schlagzeilen. „Ich bin absolut nutzlos“, sagte er über sich und empfahl seinem Arbeitgeber, den Fahrer, also sich selbst, zu tauschen.

Aussagen, die zeigen, wie es Hamilton gerade geht, wie niedergeschlagen er ist. Für Ferrari-Legende Jean Alesi sind die Aussagen allerdings eher negativ zu bewerten, da er damit seinem Team schadet.

„Demoralisiert die Leute um ihn herum“

Alesi sagt in seiner Kolumne für den „Corriere della Sera“: „Ich denke, Hamiltons Einstellung demoralisiert die Leute, die um ihn herum arbeiten“, so der frühere Ferrari-Pilot, der einen großen Unterschied zu zwei Formel-1-Legenden ausmachte: „Senna oder Schumacher hätten so etwas nie gesagt.“

Rumms, der hat gesessen. Für Alesi sei Hamilton also kein idealer Teamplayer, wie es beispielsweise Schumacher war, der als Ausnahmefahrer alles für das Wohle seines Rennstalls gemacht hat. Er war stets bei den Mitarbeitern, motivierte sie und führte sie dementsprechend auch zu zahlreichen Titeln.

Mehr Nachrichten für dich:

Von Hamilton ist so was kaum zu hören. Ob sich die Aussagen tatsächlich auf die Moral des Teams auswirken werden? Nach der Sommerpause werden Ferrari und der Pilot hoffen, dass es in eine bessere Richtung laufen wird.