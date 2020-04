Formel 1: Ausstieg von Ferrari? Scuderia-Boss schockt Fans

Verliert die Formel 1 ihren größten Traditions-Rennstall?

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat angedeutet, dass die Scuderia sich aus der Formel 1 zurückziehen könnte. Grund sind die derzeitigen Diskussionen um eine Budget-Obergrenze.

Formel 1: Aus für Ferrari?

Nach jetzigem Stand wird ab dem kommenden Jahr das Jahresbudget jedes einzelnen Formel-1-Teams bei 175 Millionen Dollar (160 Mio. Euro) gedeckelt. Es gibt allerdings Stimmen, die eine deutliche niedrigere Grenze fordern. Im Raum steht eine Senkung der Obergrenze auf 150 Millionen Dollar. Manche fordern sogar eine Senkung auf 100 Millionen Dollar.

„Das wäre sehr herausfordern und kann nicht ohne weitreichende Opfer erreicht werden“, sagt Binotto dem britischen „Guardian“: „Ich meine damit ganz besonders unser Personal.“

Rund 1.500 Menschen arbeiten am Standort Maranello für die Scuderia Ferrari. Wenn die Formel-1-Teams ihre Budgets noch deutlich weiter senken müssen, würde das bei den „Roten“ wohl zu einer Kündigungswelle führen.

In diesem Fall würde Ferrari die Formel 1 wohl verlassen und sich im Motorsport vermutlich auf andere Klassen konzentrieren. „Dann gelangen wir an einen Punkt, an dem wir uns im Racing umorientieren müssen“, so Binotto.

Einheitliche Budgetgrenze sinnlos

Der Ferrari-Teamchef findet zudem, dass eine einheitliche Budgetgrenze in der Formel 1 sinnlos ist. Das hänge zum einen damit zusammen, dass Zulieferer-Teams wie Ferrari oder Mercedes per se ein höheres Budget benötigen als reine Kundenteams wie Haas.

Binotto: „Außerdem haben wir in der Formel 1 verschiedene Teams mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen. Sie operieren in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlicher Gesetzgebung und haben ihre eigenen Arbeitsweisen. Insofern ist es nicht so einfach, strukturelle Änderungen zu implementieren, indem wir die Kosten linear deckeln.“

Binotto fordert, dass die Formel 1 sich nicht zu überhasteten Reaktionen verleiten lässt: „Dann besteht das Risiko, dass wir Entscheidungen aus einer Notlage heraus treffen, ohne die Konsequenzen ausreichend zu bewerten.“ (dhe)