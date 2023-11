Formel 1: Fahrerbeben? Dieser Wechsel könnte heftige Folgen für alle haben

Bahnt sich in der Formel 1 der nächste große Paukenschlag an? Für das kommende Jahr sind beinahe alle Cockpits vergeben. Doch im Laufer der 2024er Saison könnte es richtig krachen! Zahlreiche Verträge laufen dann aus.

So ist auch de Stand bei Charles Leclerc, der seit vielen Jahren Ferraris Kronprinz ist. In ihm sah man schon vor vielen Jahren einen künftigen Formel-1-Weltmeister. Doch mittlerweile zweifelt wohl vor allem der Monegasse an der gemeinsamen Zukunft.

Formel 1: Das Ferrari-Desaster

Egal, wie viel Mühe sich das Team gibt, egal, wie gut die Fahrer in der Qualifikation performen – Ferrari steht sich am Ende doch immer selbst im Weg. Seit über einem Jahr verfestigt sich das Bild vom Chaos-Rennstall immer weiter. Schuld tragen daran alle Seiten.

Nicht nur das Team durch Strategiefehlern, die Boxencrew durch Reifenpatzer – auch die Fahrer selbst crashen gerne mal Sieg- und Podiumshoffnungen. So erst geschehen beim Formel-1-Rennen in Brasilien (hier mehr dazu), als Leclerc (2. in der Qualifikation) sein Auto in der Aufwärmrunde in den Sand setzte.

Zieht Leclerc die Reißleine?

Es wirkt beinahe so, als könne bei Ferrari niemand sein volles Potenzial abrufen. Und das könnte zum Problem werden! Denn eigentlich will die Scuderia im Winter sowohl mit Leclerc als auch mit Carlos Sainz langfristig verlängern.

Doch ausgerechnet Leclerc soll derzeit an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit zweifeln. Das berichtet die „Corriere della Sera“. Demnach habe sich der Monegasse nach dem Brasilien-Wochenede einigen engen Vertrauten ausgetauscht. Dabei ging es um die Frage: Kann Ferrari kurzfristig wieder Titelkandidat sein?

Die Zweifel wachsen derzeit immer weiter. Leclerc sorge sich, dass Ferrari bis zu den Regeländerungen 2026 nicht mehr vorne mitfahren werde. Das könnte die Verhandlungen blockieren.

Formel 1: Teams schauen genau hin

Klar ist: Sollte Leclerc wirklich wechseln, würde das ein Beben auslösen. Seine Ambitionen sind klar – und daher dürften nur wenige Teams für ihn in Frage kommen. Red Bull, Mercedes und vielleicht McLaren wären wohl die Kandidaten.

Und dort wiederum müsste einer der aktuellen Fahrer weichen. Ein riesiges Fahrer-Karussell könnte angestoßen werden. Kein Wunder das sich manch ein Fan schon auf die „Silly Season“ 2024 in der Formel 1 freut.