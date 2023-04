Formel 1: Hammer-Ansage von Alonso! Fans müssen zwei Mal hinhören

Dieser Fernando Alonso ist einfach nicht kleinzukriegen. Mit 41 Jahren erlebt der Spanier in der Formel 1 seinen dritten Frühling und zeigt den Jungspunden regelmäßig, wie der Hase läuft.

Doch wer jetzt denkt: ‚So lange kann er ja gar nicht mehr machen‘, der liegt wohl falsch. Fernando Alonso denkt noch überhaupt nicht an ein Karriereende in der Formel 1 und hat noch ganz schön ambitionierte Ziele.

Formel 1: Alonso denkt nicht ans Aufhören!

Als Fernando Alonso 2001 sein Debüt in der Formel 1 feierte, war McLaren-Pilot Oscar Piastri noch nicht mal geboren – so lange ist der Spanier also nun schon im Rennauto unterwegs und dabei wollte er gar nicht so lange in der Formel 1 bleiben.

+++ Formel 1: Ferrari-Star kämpft mit Fan-Problem – „Es gibt eine Grenze“ +++

„Als ich in der Formel 1 anfing, wollte ich sieben oder acht Jahre lang dabei sein. Dann habe ich die beiden Meisterschaften gewonnen und dachte, ich werde vielleicht noch ein oder zwei Jahre fahren“, verrät er in einem Interview von seinem Sponsor Bang & Olufsen und sagt weiter: „Jetzt habe ich die längste Karriere in der Formel 1 hinter mir, und ich bin immer noch frisch, immer noch motiviert, immer noch genieße ich jeden einzelnen Tag.“

„Habe noch ein paar Jahre vor mir“

Statt ans Aufhören zu denken, strebt der Spanier mit seinen 41 Jahren nochmal nach Höherem. „Ich habe also noch ein paar Jahre vor mir, und hole hoffentlich auch noch einen Titel in der Zukunft“, so Alonso und weiter: „Natürlich ist ein dritter WM-Titel mein Ziel, aber im Moment geht es erst einmal darum, eine gute Saison zu fahren. Aston Martin hat 2022 viele Probleme gehabt, also müssen wir – sagen wir es mal so – erstmal wieder richtig laufen lernen, bevor wir losrennen.“

Mehr News:

Sein Vertrag bei Aston Martin läuft noch bis Ende 2024. Bei der aktuellen Entwicklung von Aston Martin dürfte damit aber für Alonso noch längst nicht Schluss sein. Aston Martin und Alonso – das ist ein perfektes Match. Der Rennstall hat sich gemeinsam mit dem Spanier auf Rang zwei der Formel 1 vorgekämpft. Geht die Entwicklung so weiter, dürfte es in den nächsten zwei bis drei Jahren um den WM-Titel gehen.