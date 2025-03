Formel 1: Star-Pilot vor Rücktritt? Aussagen lassen aufhorchen

Es gibt nicht viele Fahrer, die es schaffen, in der Formel 1 über mehrere Jahre zu fahren und dabei auch Rennsiege, Podiumsplätze oder sogar den WM-Titel zu holen. Fernando Alonso schaffte alle drei und ist mit stolzen 43 Jahren weiterhin in der Motorsport-Königsklasse.

In der Vergangenheit hat er immer wieder über ein mögliches Karriereende gesprochen, doch der Formel-1-Star hat weiterhin Ambitionen. Er will endlich wieder ganz oben auf dem Podium stehen. Allerdings sorgen jetzt Aussagen über seinen Rücktritt für Aufregung.

Formel 1: Alonso-Rücktritt?

So lange in der Formel 1 an den Start zu gehen: Davon können die meisten Piloten nur träumen. Es ist seine bereits 22. Saison in der beliebten Rennserie. Zwei WM-Titel konnte der Spanier dabei holen. Der letzte Rennsieg ist allerdings lange her. Das war 2013 der Fall. Seitdem wartet Alonso endlich wieder darauf, als Erster ein Rennen zu beenden.

Auch interessant: Formel 1: Große Verstappen-Enthüllung – für Red Bull beginnt jetzt das Zittern

Dass er weiterhin in der Formel 1 fährt, überrascht auch den ehemaligen Piloten Juan Pablo Montoya. „Es ist unglaublich. Wann immer ich ihn sehe, mache ich einen Witz und sage: ‚Was machst du? Bist du verrückt?'“, so der Kolumbianer. Über die Zukunft von Alonso wird immer wieder spekuliert: Hört er auf? Macht er weiter? Schließlich ist er 43 Jahre alt.

Bei Aston Martin hat er noch einen Vertrag bis 2026. Da jetzt auch noch Star-Designer Adrian Newey im Team ist, „wird er nicht gehen wollen“, so Montoya. Allerdings gibt es hierbei auch eine Ausnahme: „Wenn 2026 schlecht für das Team läuft, wird Fernando aufhören, denke ich“, erklärt der Ex-Pilot.

„Bereits am Limit der Jahre“

Denn im kommenden Formel-1-Jahr wird es ein neues Motoren-Reglement geben. Dann beginnen viele Teams wieder bei 0 und für Aston Martin bietet sich mit neuem Personal und einer neuen Fabrik die große Chance, sich Rennsiege und Titel zu holen. Am besten mit Alonso.

Sollte das nicht gelingen, wird es für Alonso wohl zu Ende gehen. Ende 2026 wird er dann bereits 45 Jahre alt sein. „’26 und ’27 ist er bereits am Limit der Jahre, die er noch in der F1 sein kann, eigentlich sogar schon am Rande dieses Limits, sodass ich denke, dass er sagt: ‚Wenn das Auto nicht wettbewerbsfähig ist, dann war es das'“, glaubt Montoya.

Mehr Nachrichten für dich:

Aber schon in dieser Saison werden viele Blicke auch auf Alonso gerichtet sein. Ob Aston Martin nach einem enttäuschenden Jahr wieder vorne angreifen kann?