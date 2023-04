Formel 1: Alonso-Seitenhieb gegen Hamilton – „Leidet wohl an kurzem Gedächtnis“

In der Formel 1 verbindet Lewis Hamilton und Fernando Alonso eine ganz besondere Rivalität. Jahrelang kämpften beide Superstars gegeneinander um Titel und Podestplätze. Einst fuhren beide für McLaren zusammen, sind schon lange aber Rivalen auf der Strecke.

Vor dem dritten Rennen der Formel-1-Saison konnte sich Alonso einen Seitenhieb gegen den Briten nicht verkneifen. Dabei gefiel dem Spanier eine Aussage von Hamilton nicht und schoss direkt gegen den siebenfachen Weltmeister zurück.

Formel 1: Alonso-Seitenhieb gegen Hamilton

Er ist wohl DIE große Überraschung in der gerade gestarteten Formel-1-Saison: Fernando Alonso. In beiden Rennen landete der 41-jährige Spanier hinter den beiden Red-Bulls Max Verstappen und Sergio Perez auf den souveränen dritten Platz. Mit seinem schnellen Aston Martin fährt der zweifache F1-Weltmeister sogar Lewis Hamilton weg, mit dem er jahrelang um Titel kämpfte.

Bei Hamilton spürte man schon ein wenig Frust, als er nach dem Rennen in Saudi-Arabien sagte, dass der Wagen von Max und Perez „das schnellste Rennauto, das ich je gesehen habe“ – mit einer deutlicheren Dominanz als früher Mercedes. Alonso wollte das nicht so stehen lassen.

Der 32-fache Rennsieger sagte gegenüber der französischen Sport-Tageszeitung L’Equipe: „Mit dieser Einschätzung von Lewis bin ich überhaupt nicht einverstanden. In Saudi-Arabien kam ich zwanzig Sekunden hinter Perez und Max ins Ziel. Lewis und Nico Rosberg waren 2014 und 2015 hingegen bis zu einer Minute vor dem Rest der Welt im Ziel. Lewis leidet wohl an kurzem Gedächtnis, er wird wohl alt.“

„Das zeigt doch, wie wichtig der Rennwagen ist“

Und der Routinier der Formel 1 konnte es nicht lassen: „Mit einem normalen Rennwagen zeigen sich seine Schwächen. Zuvor war er alleine auf weiter Flur unterwegs, oder sein einziger Gegner war der eigene Stallgefährte. Und nun? Der Mann mit den meisten Pole-Positions liegt im Quali-Duell gegen George Russell mit 0:2 hinten. Das zeigt doch am deutlichsten, wie wichtig der Rennwagen ist.“

Mittlerweile steht es sogar 3:0 für Russell. Denn auch beim Quali in Melbourne am Samstag (1. April) war der junge Pilot schneller als Hamilton. Beide Briten starten am Sonntag beim Großen Preis von Australien auf Platz zwei und drei hinter Pole-Setter Verstappen.

Und Alonso? Der fuhr wieder vorne mit, landete allerdings hinter Hamilton auf Rang vier. Das wird also ein sehr spannender Start in Melbourne. Ob sich die beiden ehemaligen Teamkollegen in die Quere kommen werden?