Formel 1: Star-Pilot platzt der Kragen – er faltet sein eigenes Team zusammen

Der Frust saß tief! Beim Großen Preis der Niederlande überquerte der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso als Achter die Ziellinie und bescherte Aston Martin damit doppelte Punkte. Denn auch Kollege Lance Stroll holte als Siebter einige Zähler.

Doch glücklich zeigte sich Fernando Alonso damit nicht. Schon während des Rennens wütete der Spanier gegen sein eigenes Team. Sein Boss versuchte, die Situation um den Formel-1-Star anschließend irgendwie zu glätten.

Formel 1: Alonso fühlt sich beraubt

Während der Trainingseinheiten hatte es so ausgesehen, als könnte Alonso im Aston Martin in Zandvoort für eine Überraschung sorgen. Das erste Training beendete er als Vierter, das zweite als Fünfter. Dass er im Rennen letztlich nur Achter hinter Stroll, Oliver Bearman und Alexander Albon wurde, wurmte ihn deshalb so richtig.

„Wir sind hinter einem Williams ins Ziel gekommen, der an diesem Wochenende Probleme hatte, hinter einem Haas, der sehr langsam war und es nicht einmal aus Q1 geschafft hat, und hinter meinem Teamkollegen, der von ganz hinten gestartet ist und trotzdem vor mir ins Ziel gekommen ist“, meckerte der erfahrene Spanier nach seinem 416. Rennen in der Formel 1.

Dass er sich um das möglicherweise beste Saisonergebnis beraubt fühlte, daraus machte er keinen Hehl. „Wir müssen mit meiner Strategie wirklich etwas ganz anderes gemacht haben, um so schlecht abzuschneiden“, ließ er tief blicken.

Attacken schon im Rennen

Verbale Attacken hatte es schon während des Rennens gegen das eigene Team gegeben. Er fühlte sich vernachlässigt, während Lance Stroll mit einem Undercut großen Erfolg hatte. „Denkt an die Strategie. Ihr habt mich in der ersten Rennhälfte vergessen. Vielleicht erinnert ihr euch in der zweiten Hälfte dran, dass ich auch noch da bin“, funkte er etwa sauer an seinen Renningenieur.

„Ich weiß es verdammt noch mal nicht! Ihr steckt mich immer mitten in den Verkehr“, giftete er ebenso ungehalten, als er zu einem anderen Zeitpunkt nach der Balance des Autos gefragt wurde. Letztlich profitierte er auch noch vom Ausfall Lando Norris‘ sowie der Strafe gegen Kimi Antonelli. Sonst wäre es wohl mit den Punkten knapp geworden.

Formel 1: Krack versucht zu retten

Nach dem Rennen versuchte Aston-Martin-Einsatzleiter Mike Krack, die Situation zu retten. „Er war wütend über das Rennen, er war wütend auf die Welt, er war wütend auf uns, er war auf alle wütend“, so Krack. „In solchen Situationen können wir nichts machen. Wir müssen es einfach so hinnehmen.“ Bleibt abzuwarten, ob dem Spanier im Verlauf der zweiten Saisonhälfte noch öfter die Hutschnur platzt.