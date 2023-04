Formel 1: Aus und vorbei! F1-Star gibt Trennung bekannt

Sie waren DAS Traumpaar in der Formel 1, doch jetzt sind sie getrennt. Fernando Alonso und Andrea Schlager sind nicht mehr zusammen. Das gaben der F1-Star und die TV-Moderatorin in einem gemeinsamen Statement bei Instagram bekannt.

Kurz nach dem Ende des Australien-GP machten sie es offiziell: Fernando Alonso und Andrea Schlager gehen zumindest liebestechnisch getrennte Wege. An anderer Stelle will das einstige Formel-1-Traumpaar weiter zusammenarbeiten.

Formel 1: Alonso trennt sich von TV-Moderatorin

Sie ist die schöne TV-Moderatorin, die bei jedem zweiten Rennen für den österreichischen Sender ServusTV vor der Kamera steht. Er ist der attraktive Formel-1-Pilot, der die Menschen mit seinem „Killerinstinkt“ auf der Rennstrecke in seinen Bann zieht. Andrea Schlager und Fernando Alonso schienen wie das perfekte Paar, doch nach nur einem Jahr ist jetzt wieder Schluss.

„Wir wollten euch sagen, dass unsere Beziehung als Paar zu Ende ist“, schrieben sie in einem gemeinsamen Statement bei Instagram. Weiter heißt es darin: „Wir hatten das Glück, gemeinsam eine fantastische Zeit verbracht zu haben, und das wird auch weiterhin so bleiben, aber in einer anderen Form.“

Formel-1-Traumpaar Fernando Alonso und Andrea Schlager haben sich getrennt. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Alonso und Schlager wollen weiter zusammenarbeiten

Das frisch getrennte Paar wolle an den gemeinsamen Projekten auf und neben der Strecke weiterhin „mit tiefer Liebe und voller Respekt füreinander“ arbeiten. „Wir fanden es angemessen, das mit euch zu teilen, weil ihr uns alle so unterstützt habt. Danke dafür“, heißt es im Beitrag, der mit „Liebe, Fer & Andrea“ unterschrieben ist.

Sportlich läuft es für Fernando Alonso gerade ausgezeichnet. Der Spanier erlebt seinen dritten Frühling, fuhr in allen bisherigen drei Rennen der Saison aufs Podest. Sein Wechsel zu Aston Martin zahlt sich voll aus – nur in der Liebe muss er jetzt einen Rückschlag hinnehmen.