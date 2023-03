Formel 1: Freundin von F1-Star enthüllt pikante Vertragsdetails – „Wird höchstwahrscheinlich der letzte sein“

Er ist eine lebende Formel-1-Legende, sie ist die schöne TV-Moderatorin beim österreichischen Fernsehen – Fernando Alonso und Andrea Schlager sind zurzeit eines der Traumpaare im Fahrerlager der Königsklasse des Motorsports.

In einer Talkrunde von ServusTV plauderte Formel-1-Moderatorin Andrea Schlager jetzt über Freund Alonso und verriet dabei einige pikante Details – vielleicht sogar etwas zu viel?

Formel 1: Alonso-Freundin verrät – „Wird höchstwahrscheinlich der letzte Vertrag sein“

Im Frühjahr 2022 machten sie ihre Beziehung erstmals öffentlich, inzwischen zeigen sie sich regelmäßig gemeinsam im Paddock und in den Sozialen Netzwerken. Die Winterpause verbrachte das Paar zusammen. Und was ihr neuer Lebensgefährte dort ablieferte, ließ die Moderatorin staunen.

„Fernando ist 41 Jahre alt und er liefert, wie auch schon letztes Jahr, ab wie ein Junger. Aber von nix kommt nix. Zwei Tage nach dem letzten Rennen hat es begonnen: Ernährungsumstellung und jeden Tag Vollgas-Training“, zeigt sich Schlager beeindruckt und erzählt bei „Sport und Talk“ auf ServusTV weiter: „Der ganze Winter hat aus Fitness-Studio, Tennisspielen, Skifahren, Tourengehen bestanden. Es war schon beeindruckend, wie er sich da Vollgas reinhaut.“

Sie berichtet weiter: „Alle in seinem persönlichen Team wie die zwei Physiotherapeuten, die ab dem ersten Tag der Vorbereitung dabei sind, sind voll motiviert und sagen, dass wir das jetzt noch einmal packen“, doch dann geht sie möglicherweise zu tief ins Detail: „Er hat jetzt einen Zweijahresvertrag und es wird höchstwahrscheinlich der letzte Vertrag sein. Die sind jetzt aber nicht da, um dabei zu sein, sondern um alles zu holen.“

In der offiziellen Meldung von Aston Martin war lediglich von einem „Mehrjahresvertrag“ die Rede. Man nahm lediglich an, dass es aufgrund Alonsos Alters nur zwei Jahre sein dürften – und das es auch deshalb sein letzter Vertrag sein würde. Nun haben wir die Bestätigung aus engsten Kreisen.

Alonso mit Aston Martin vorne dabei

Bislang läuft es für Alonso bestens. Aston Martin hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Alonso fuhr im ersten Qualifying des Jahres sogar um die Pole mit. „Er war von Anfang an vom Aston Martin nicht enttäuscht. Das Auto fühlt sich gut an und er hat die schlechte letzte Saison nicht ganz verstanden. Natürlich haben sie richtig viel weiterentwickelt, sie haben über die letzten Jahre sehr gute Leute eingekauft und die ganze Firma ausgebaut. Man weiß, dass sie das wirklich wollen. Und jetzt sieht es so aus, dass sie auch können“, so Schlager.