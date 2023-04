Formel 1: Ex-Fahrer macht Ernst – geht es Hamilton jetzt richtig an den Kragen?

Dieses Thema hat in der Formel 1 hohe Wellen geschlagen und wird die Motorsport-Königsklasse auch noch eine ganze Zeit noch verfolgen! Dabei müssen wir allerdings einige Jahre zurückgehen. In der Saison 2008 feierte Lewis Hamilton seinen ersten von insgesamt sieben Weltmeister-Titeln. Dabei setzte sich der Brite in einem dramatischen letzten Rennen gegen den Brasilianer Felipe Massa durch.

Doch vor kurzem enthüllte der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone pikante Details über den Singapur-Grand-Prix 2008, bei dem Nelson Piquet Jr. absichtlich einen Unfall verursachte. Ein Jahr nach diesem Vorfall kam raus, dass Alonsos Rennstall Piquet Jr. angewiesen hatte, absichtlich ein Safety-Car auszulösen, damit Teamkollege Fernando Alonso das Rennen gewinnen würde. Somit wurde das Rennergebnis und damit auch die Gesamtwertung manipuliert. Für Massa hatte das verheerende Folgen, die ihm den Titel kosteten. Jetzt macht der ehemalige Pilot Ernst und will dagegen vorgehen. Muss Hamilton jetzt zittern?

Formel 1: Massa macht Ernst

Bereits nach den Enthüllungen von Bernie Ecclestone sah sich der ehemalige Formel-1-Pilot Massa um den WM-Titel 2008 gebracht. Er kündigte an, rechtliche Schritte gegen den Ausgang einlegen zu wollen. Nun will der Brasilianer diesen Worten Taten folgen lassen.

Auch interessant: Formel 1: Mazepin drängt zurück in die F1 – jetzt soll alles ganz schnell gehen

Mehreren Medienberichten zufolge hat Massa Anwälte engagiert, die sich mit der WM 2008 und Crashgate beschäftigen sollen. Das Ziel: der Titel. Massa selbst will darüber vorerst nicht mehr reden, sondern erst die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

Ob er bei einem möglichen Prozess erfolgreich sein könnte, wird sich dann zeigen. Lewis Hamilton wird das Ganze sicherlich ebenfalls ganz genau verfolgen. Der siebenfache Weltmeister würde damit einen Titel verlieren, womit Michael Schumacher wieder alleiniger Rekord-Weltmeister wäre.

Muss Hamilton jetzt zittern?

Doch bis es so weit kommt, wird es wohl noch ein wenig dauern. Noch während Massa seine Entscheidung gefällt hat, haben sich andere Protagonisten inzwischen zum Vorfall in der Formel 1 geäußert.

So erklärte der damalige Renault-Fahrer Nelson Piquet Junior, der den Skandal ausgelöst hatte, dass sein Team ihn damals „wie einen Hund“ behandelt habe. „Viele Leute fragen mich, ob ich es wieder machen würde. Und die Antwort ist natürlich nein“, erklärt der heute 37-Jährige.

Ebenfalls skandalös: Vertreter des Automobil-Weltverbands (FIA) gaben zu, noch während der Saison 2008 über die wahren Ereignisse aus Singapur gewusst zu haben. Der damals amtierende FIA-Präsident Max Mosley sagte, dass es allerdings an Beweisen gefehlt habe, weshalb nicht reagiert werden konnte.

Mehr News für dich:

In der Motorsport-Königsklasse wird das Thema weiterhin heiß bleiben und sicherlich auch im Fahrerlager ein Thema sein. Vor allem Lewis Hamilton dürfte, bis alles geklärt wird, unruhige Nächte haben.