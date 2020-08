Formel 1: Fan-Hammer! 32.000 Zuschauer zugelassen – Hoffnung für den Deutschland-GP?

An Fans bei Sportverantstaltungen ist zurzeit eigentlich kaum zu denken. Erst kürzlich sagte die Bundesliga die geplante Fan-Rückkehr erst einmal ab. In der Formel 1 könnte das schon bald anders sein.

Der Veranstalter des Russland-GP in Sotschi plant ein Formel 1-Rennen mit Tausenden von Zuschauern.

Formel 1: Fan-Hammer! Russland-GP mit Zuschauern

Der Ticketverkauf läuft bereits. Sotschi plant seinen Formel 1- Grand Prix MIT Zuschauern. Was bislang undenkbar schien, könnte in Russland bald möglich werden. Am 27. September ist die Formel 1 zu Gast in Sotschi.

Rund 50 Prozent der Zuschauerkapazität wollen die Organisatoren des Russland-GP zulassen. Alexej Titow vom Rennpromoter Rosgonki erklärte dem Fachmagazin Autosport: „Das bedeutet, dass die maximale Anzahl der Fans 32.000 nicht überschritten wird.“ Über die Anzahl der verkauften Tickets machte Titow keine Angaben.

Das ist der aktuelle F1-Kalender (Stand: 13.08)

Österreich-GP (Sieger: Bottas)

Steiermark-GP (Sieger: Hamilton)

Ungarn-GP (Sieger: Hamilton)

Großbritannien-GP (Sieger: Hamilton)

Jubiläums-GP in Silverstone (Sieger: Verstappen)

Spanien-GP (16.08)

Belgien-GP (30.08)

Italien-GP (06.09)

Toskana-GP (13.09)

Russland-GP (27.09)

Deutschland-GP (11.10)

Portugal-GP (25.10)

Imola-GP (01.11)

Abu Dhabi-GP (29.11)

Sotschi als Vorreiter

Seit Anfang Juli hat die Formel 1 den Rennbetrieb wieder aufgenommen. Bislang sind fünf Rennen absolviert worden. Davon zwei in Österreich, zwei in Großbritannien und eines in Ungarn. Alle fanden allerdings hinter verschlossenen Türen und unter strikten Hygienemaßnahmen statt.

Beim Grand Prix von Russland könnte das jetzt anders werden. Die F1-Verantwortlichen hoffen, dass zum Saisonende endlich wieder Fans an die Strecke dürfen. Sotschi könnte ein Vorreiter sein.

So sahen die gefüllten Tribünen beim letzten GP am Nürburgring aus. Foto: imago sportfotodienst

Fans auch am Nürburgring?

Zwei Wochen später gastiert die Formel 1 am Nürburgring. Die Fans dürften sich jetzt sicherlich Hoffnungen machen, dass der Deutschland-GP mit Zuschauern stattfindet. Allerdings scheint das aufgrund der jüngsten Ereignisse unrealistisch.

Beim letzten Rennen am Nürburgring (2013) jubelte am Ende Sebastian Vettel im Red Bull. Foto: imago/Laci Perenyi

Der WM-Stand:

Hamilton (107 Punkte) Verstappen (77) Bottas (73) Leclerc (45) Norris (38)

13. Vettel (10)

Die Zahl der Infizierten steigt in Deutschland wieder an. Zudem lehnte die Politik gerade erst ein Konzept der deutschen Fußball-Bundesliga ab. Fans werden dort zunächst ebenfalls nicht zugelassen sein. (fs)

