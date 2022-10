Formel 1: Irre! Fan wettet gegen Fahrer – er wird es sein Leben lang bereuen

Beim vergangenen Japan-GP hat er es endlich geschafft. Nicholas Latifi hat als letzter Fahrer der Formel 1 in dieser Saison seine ersten langersehenten Punkte geholt.

Damit haben anscheinend nicht viele Fans in der Formel 1 gerechnet. Einer wettete sogar gegen den Williams-Piloten und bekam prompt die Quittung dafür.

Formel 1: Fan wettet gegen Fahrer

Kaum ein Fahrer aus der Formel 1 stand in diesem Jahr so häufig in der Kritik wie Nicholas Latifi. Es gab nicht wenige Experten, die mit einem vorzeitigen Rauswurf bei Williams gerechnet haben. Doch der Rennstall dementierte dies immer wieder.

Stattdessen wurde bekannt, dass Latifi im kommenden Jahr nicht mehr für das englische Team fahren wird. Dadurch hat der Kanadier womöglich auch nicht mehr so viel Druck für die restlichen Rennen in dieser Saison. Das zeigte Latifi beim vergangenen Rennen in Suzuka. Dank eines cleveren Reifenwechsels im Regen von Japan belegte der Pilot am Ende den 9. Platz und holte seine ersten beiden Punkte in diesem Jahr.

Kaum jemand hat mehr damit gerechnet. Schließlich sitzt Latifi nicht gerade in einem guten Auto, aber im Regen ist es immer wieder möglich, Punkte zu holen. Ein Fan wettete im Juli diesen Jahres darauf. „Ich mache mir ein Latifi-Tattoo, wenn er in diesem Jahr in die Punkte fährt“, schrieb er auf Twitter.

Formel 1: Fan löst Wette ein

Ein Wetteinsatz, den er bereuen sollte. Drei Monate später passierte dann tatsächlich das Unmögliche, woran kaum jemand mehr geglaubt hat. Latifi holte die Punkte und der Fan musste sein Versprechen einlösen.

Dies tat er auch, wie er auf Twitter mit einem Bild seines Tattoos bewies. Sein Tattoo besteht aus einem blauen „W“ mit dem Kürzel für Latifi. „Ein Deal ist ein Deal“, schrieb er dazu. Dazu wendete er sich außerdem an das Williams-Team: „Könnte ich bitte ein Foto mit Nicholas Latifi in Austin beim USA-GP machen? Ich werde da sein, um ihn anzufeuern.“

Ob Williams darauf eingehen wird, wird sich zeigen. Sein Latifi-Tattoo hat er jetzt jedenfalls ein Leben lang auf seinem Bein.