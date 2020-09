Formel 1: Nächstes Fahrer-Beben droht – was bedeutet das für Schumacher?

Im kommenden Jahr wird die Formel 1 kräftig durcheinander gewirbelt. Neue Teams, neue Fahrerpaarungen, Budgetobergrenze – die Fans freuen sich und hoffen, dass der Kampf um die Weltmeisterschaft endlich wieder spannend wird.

Wie genau die jeweiligen Teams allerdings aussehen, darüber wird noch gerätselt. Nun scheint sich das nächste Fahrer-Beben in der Formel 1 anzudeuten. Ist das de Chance für Mick Schumacher?

Michael Schumacher: Das ist die Karriere des Ausnahmefahrers Michael Schumacher: Das ist die Karriere des Ausnahmefahrers

Formel 1: Haas und Alfa Romeo brauchen Veränderungen

Einige Fahrerwechsel sind dieses Jahr bereits bekannt geworden. Den Anfang machte die Nachricht, dass Ferrari Sebastian Vettel mit Carlos Sainz ersetzen werden. Die sich bei McLaren auftuende Lücke wird Daniel Ricciardo ersetzen, der seinerseits von Renault kommt.

--------------

So sehen die Formel-1-Teams 2021 aus*:

Mercedes: Valtteri Bottas/?

Ferrari: Carlos Sainz/Charles Leclerc

Red Bull: Max Verstappen/?

Aston Martin: Sebastian Vettel/Lance Stroll

McLaren: Lando Norris/Daniel Ricciardo

Alpine: Esteban Ocon/Fernando Alonso

Williams: George Russel/Nicholas Latifi

Alpha Tauri: ?

Haas: ?

Alfa Romeo: ?

*Stand 17. September 2020

-------------

Renault, dass ab 2021 Alpine heißen wird, holt dafür Alt-Weltmeister Fernando Alonso aus dem Formel-1-Ruhestand. Sebastian Vettel zieht es bekanntlich zu Aston Martin, wo er Sergio Perez verdrängen wird.

Perez muss Racing Point nach sieben Jahren verlassen. Foto: imago images/Motorsport Images

Ebenjener Perez könnte nun für weitere Wechselspielchen sorgen. Der Mexikaner will unbedingt weiterfahren, dass er das Zeug dazu hat, hat er oft genug bewiesen. Aber wohin könnte es ihn ziehen?

Nach Informationen von „Sky“ soll das Haas Team eine ganz heiße Option sein. Der Rennstall fährt mit seinen beiden Fahrern Kevin Magnussen und Romain Grosjean oft nur hinterher – wenn es die beiden Autos überhaupt ins Ziel schaffen.

+++ Formel 1: Enthüllt! Diese Klausel machte die Vettel-Einigung mit Racing Point möglich +++

Auch bei Alfa Romeo dürfte sich bis zum Start 2021 noch etwas tun. Das hängt demzufolge allerdings in erster Linie davon ab, ob Kimi Räikkönen weiter macht oder nicht. Der 40-Jährige Finne stände vor seiner 19. Saison in der Königsklasse des Motorsports.

Wie lange macht der „Iceman” noch weiter? Foto: imago images/HochZwei

Ferrari-Nachwuchs steht in den Startlöchern

Sollte sich der „Iceman“ dazu entscheiden, aufzuhören, dürften einige Nachwuchsfahrer der Ferrari-Academy mit den Füßen scharren. Unter ihnen auch: Mick Schumacher. Es gilt als mehr als wahrscheinlich, dass das Ferrari-Kundenteam in diesem Fall ein Talent der Italiener hochziehen würde.

------------

Weitere Formel-1-News:

Formel 1: So will Vettel sich im nächsten Jahr an Ferrari rächen

Mick Schumacher träumt von der Formel 1: Experte ist sich sicher – „Er wird bald...“

Formel 1: Vettels hartes Urteil nach dem Toskana-GP – „Es gab nicht viele Autos, die ...“

------------

Schumacher hatte in den letzten Wochen immer wieder mit sehr guten Leistungen in der Formel 2 auf sich aufmerksam gemacht. Nach seinem ersten Sieg in Monza schnappte er sich in Mugello auch die Gesamtführung. Viele Experten sehen ihn im kommenden Jahr in der Formel 1.