Formel 1: Fahrer-Comeback lässt Fans ausflippen – „Was passiert hier?“

Er bestimmte in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen der Formel 1 und daher werden an diesem Wochenende beim großen Preis von Ungarn auch zahlreiche Augen auf ihn gerichtet sein: Daniel Ricciardo.

Nachdem der Australier in den ersten zehn Rennen in diesem Formel-1-Jahr als Ersatzpilot von Red Bull zum Zuschauen verdammt war, konnte er endlich wieder ins Cockpit steigen. Im Qualifying fuhr er ein Mega-Comeback und brachte viele Fans zum Ausflippen. Neben Lewis Hamilton sorgte er für die größte Überraschung.

Formel 1: Fahrer-Comeback lässt Fans ausflippen

Im vergangenen Jahr noch im McLaren, die ersten zehn Rennen als Ersatzpilot von Red Bull und seit diesem Formel-1-Wochenende in Ungarn wieder im AlphaTauri im Einsatz: Daniel Ricciardo hat aufregende Monate hinter sich. Der Australier löst Nyck de Vries ab und hat endlich einen festen Sitz. Wie lange er im Schwesterteam von RB fahren wird, ist unklar. Dafür hat er jetzt viele Rennen Zeit, sich zu beweisen.

Den Anfang macht er auf dem Hungaroring. In Ungarn saß er erstmals wieder in einem Auto und zeigte ein beeindruckendes Qualifying. In Q1 landete Ricciardo vor seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda auf Platz 15 und qualifizierte sich somit ins zweite Qualifying-Segment. Er ließ außerdem Piloten wie Alex Albon, Kevin Magnussen, Logan Sargeant und Mercedes-Star George Russell hinter sich.

Ricciardo freut sich über seine Formel-1-Rückkehr Foto: IMAGO/NurPhoto

Im Q2 war dann Schluss für Ricciardo, der ein erfreuliches Comeback feierte. Beim Rennen am Sonntag (23. Juli) wird er von Platz 13 starten und war auch hier schneller als Lance Stroll (Aston Martin) und Pierre Gasly (Alpine).

„Was passiert hier?“

Über seine tolle Formel-1-Rückkehr freute sich Ricciardo sehr. „Ich fühle mich glücklich. Natürlich war es vor Beginn des Wochenendes schwer zu wissen, welche Position mich glücklich gemacht hätte. Solange wir uns weiter verbessern, bin ich zufrieden“, sagte der Pilot nach dem Qualifying.

Und mindestens genauso glücklich sind viele F1-Fans in den sozialen Medien, die mit dem sympathischen Australier fieberten. „Was passiert hier? Ricciardo ist einfach besser als Russell“, „Ich freue mich so sehr für Ricciardo. Das hat er sich verdient“ und „Das ist erst der Anfang. Wenn Ricciardo glücklich ist, bin ich es auch“, heißt es unter anderem von zahlreichen Zuschauern.

Am Sonntag beim Rennen hat 34-Jährige dann die Möglichkeit, sogar für eine Überraschung zu sorgen. Ob es mit dem nicht immer so schnellen AlphaTauri dann klappt, wird sich zeigen.