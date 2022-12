Formel 1: Für sie geht es um alles – DIESEN Fahrern droht 2023 das Aus

Neues Jahr, neues Glück – die Formel 1 startet Anfang März in die neue Saison. Wie immer könnte es 2023 für einige Fahrer knapp werden. Die Königsklasse des Motorsports ist gnadenlos. Wer nicht liefert, wird ausgetauscht.

2023 wird in der Formel 1 für mehrere Fahrer ein entscheidendes Jahr. Wir sagen dir, wer 2023 unbedingt liefern muss, um seinen Platz behalten zu können.

Formel 1: Diese Piloten fahren 2023 um ihre Zukunft

Über die Vertragslaufzeiten der Fahrer machen die Teams inzwischen keine genaueren Angaben mehr. Oft hüllen sich die Rennställe in Schweigen oder geben an, dass der Pilot einen „mehrjährigen Vertrag“ unterschrieben hat. Mehrjährig kann zwei Jahre oder aber auch mehr bedeuten.

Der einzige Fahrer, bei dem hundertprozentig klar ist, dass sein Vertrag 2023 ausläuft, ist Lewis Hamilton. Um seine Zukunft muss sich der Brite trotzdem keine Sorgen machen. Sowohl Hamilton als auch Mercedes haben bereits Gespräche über eine Vertragsverlängerung angekündigt. Bei dem siebenfachen Weltmeister gilt: Wenn er weitermachen will, darf er weitermachen. Die Entscheidung über sein Karriereende liegt ganz bei ihm.

Formel 1: Zwei Talente unter Druck

Richtig eng könnte es 2023 für Guanyu Zhou werden. Sein Arbeitspapier läuft mutmaßlich bis zum Jahresende. Nach einem ordentlichen Rookie-Jahr muss der Chinese sich 2023 steigern. Hinzu kommt der steigende Einfluss von Audi, die 2026 das Sauber-Team (starten unter dem Namen Alfa Romeo Racing) übernehmen. Auf das Geld von Zhous Sponsor ist man nicht mehr unbedingt angewiesen.

In einer ähnlichen Situation befindet sich Yuki Tsunoda. Der Japaner fährt seine dritte Saison für Alpha Tauri und geht damit in sein entscheidendes Jahr. Bei Alpha-Tauri-Boss Franz Tost gilt: Im dritten Jahr müssen die Fahrer liefern. Wichtig wird für den 22-Jährigen auch, dass er sein Gemüt in den Griff bekommt. Die Red-Bull-Junioren scharren in der Formel 2 schon mit den Hufen und warten nur darauf, dass Tsunoda seinen Platz bei Alpha Tauri verspielt.

Knifflige Situation für Perez

Angespannt ist die Situation auch bei Sergio Perez. Der Mexikaner besitzt zwar einen gültigen Vertrag bis 2024, ob sich aber alle an die Laufzeit halten, ist fraglich. Perez muss weiter liefern – und wahrscheinlich noch viel wichtiger: Er muss die Rolle der Nummer zwei akzeptieren. Verstappen ist das Alpha-Tier. Kommt er ihm in die Quere, könnte es krachen und Perez fliegen.

Über den Vertrag von Nico Hülkenberg ist nichts bekannt, doch auch er muss zunächst unter Beweis stellen, dass er den Platz bei Haas verdient hat. Grundsätzlich gilt aber für alle Fahrer: Sie müssen Leistung bringen, egal wie lange ihr Vertrag noch läuft. Die Formel 1 ist und bleibt ein knallhartes Geschäft.