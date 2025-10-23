Toto Wolff macht Formel-1-Ansage – Es geht um Max Verstappen

In der Formel 1 spitzt sich der Kampf um die Weltmeisterschaft weiter zu. McLaren-Star Oscar Piastri liefert sich ein packendes Duell mit seinem Teamkollegen Lando Norris um die Krone, doch Max Verstappen meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach drei Siegen aus vier Rennen herrscht bei Red Bull Aufbruchsstimmung, und auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff sieht den amtierenden Champion wieder im Vorteil.

Spannung in dieser Formel-1-Saison

Der Österreicher Wolff verfolgt das Geschehen mit großem Interesse. „Ich war schon in ähnlichen Situationen mit zwei Fahrern, die um den Titel kämpften, und der Gefahr, dass ein Dritter aufholen könnte“, erinnert sich der Mercedes-Chef. Er verweist auf brisante Momente der Vergangenheit, als Größen wie Sebastian Vettel oder eben Verstappen seinem Team gefährlich nahe kamen.

Für Wolff ist klar: Außenseiter Verstappen hat einen psychologischen Vorteil. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, steht meistens gegen ihn“, erklärt er und verrät, sogar einst die WM-Chancen durchgerechnet zu haben: „Es waren 19 oder 21 Prozent, irgendwas in der Richtung.“ Der Faktor Überraschung spielt für Wolff eine nicht unwichtige Rolle in der Formel 1. Oft kann ein einziges Ereignis das Blatt völlig wenden.

Technische Defekte und Crashs

Norris schied in den Niederlanden mit einem Defekt aus, Piastri crashte in Baku früh in die Streckenbegrenzung. Für Verstappen bedeutet das: Die Tür zur WM steht noch einen Spalt offen. Wolff meint, solche Szenarien könnten sogar das Fahrverhalten beeinflussen. Wie aggressiv greift man bei einem Überholversuch an? Wo zieht man die Grenze, um Risiken zu reduzieren?

Ein Paradebeispiel: Beim Großen Preis der USA in Austin kämpfte Norris mit Ferrari-Star Charles Leclerc. Wolff fand das hin- und hergerissene Tempo spannend. „Am Ende hat er es geschafft, aber zwischendurch war es knifflig zu entscheiden, ob man die Nase vorn haben soll oder nicht.“ Diese Balance zwischen Risiko und Vorsicht könnte in den letzten fünf Rennen über den WM-Sieg in der Formel 1 entscheiden.