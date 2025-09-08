Heftige Kritik in der Formel 1: Toto Wolff schießt gegen eigenen Schützling

Mercedes-Rookie Kimi Antonelli startete stark in die Formel-1-Saison. Nach einem Podium in Kanada folgte jedoch ein dramatischer Einbruch. In sechs Rennen holte der 19-Jährige nur drei Punkte.

Teamchef Toto Wolff kritisierte ihn nach dem Formel-1-Rennen in Monza: „Man kann das Auto nicht ins Kiesbett setzen und erwarten, vorne zu sein.“ Trotz dieser Worte glaubt Wolff weiter an Antonellis Potenzial.

Kritik und Druck in der Formel 1

Der Italiener konnte seit Juni nicht an frühere Leistungen anknüpfen. Zwei Punkte in Monza waren zuletzt sein bestes Ergebnis. Wolff zeigte sich enttäuscht: „Enttäuschend dieses Wochenende. Enttäuschend.“ Antonelli rutschte in der WM-Wertung sogar hinter Williams-Pilot Alex Albon. Dabei gilt der Williams als deutlich schwächer als der Mercedes.

Antonelli könnte sich derzeit selbst zu viel Druck machen. Wolff hält diese Annahme für realistisch: „Er hat diese unglaubliche Fähigkeit und natürliche Begabung. Es ist alles da, aber wir müssen den Ballast loswerden.“ Nervosität erschwerte Antonelli laut eigener Aussage seinen Auftritt bei seinem Heimrennen in Monza.

Zukunftsperspektive bei Mercedes

Eine Leistungssteigerung ist dringend nötig, um seine Position im Team von Mercedes zu sichern. Derzeit lenkt ein internes Red-Bull-Duell zwar viele kritische Blicke ab, doch Antonelli darf sich darauf nicht verlassen.

Der junge Italiener muss wieder Konstanz in der Formel 1 zeigen, um langfristig bei den Silberpfeilen bestehen zu können.

