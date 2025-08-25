Formel 1: Wird Sebastian Vettel zu Hamiltons letztem Strohhalm?

Charles Leclerc dominiert den direkten Ferrari-Vergleich in der Formel 1 und lässt Lewis Hamilton sowie damals Sebastian Vettel im Schatten stehen. Der Monegasse führt in der Fahrerwertung 2025 deutlich vor Hamilton mit 42 Punkten.

In der gemeinsamen Zeit mit Vettel bei Ferrari hatte Leclerc ebenfalls die Nase vorn, was Vettels Schwächen zum Ende seiner Formel-1-Karriere offenbarte.

Leclercs Fahrstil fordert in der Formel 1

Leclerc bevorzugt ein Auto mit präzisem Setup und freiem Heck, was viel Feingefühl erfordert. Ferrari-Insider Francesco Cigarini meint, dieses Setup könne Hamiltons Probleme erklären. „Es würde mich nicht wundern, wenn Hamilton Vettel anrufen würde, um zu versuchen, aus dieser Situation herauszukommen“, so Cigarini gegenüber „Sky Italia“.

Vettel war einst viermaliger Weltmeister, scheiterte aber daran, Ferrari zurück an die Spitze der Formel 1 zu führen. Trotz einiger Siege blieb ihm der Titel verwehrt – vor allem wegen Hamiltons Dominanz mit Mercedes. Heute teilen Vettel und Hamilton die Frustration, im Schatten Leclercs zu stehen, der sich als neuer Ferrari-Star etabliert hat.

Zukunft könnte Chancen bieten

Hamiltons Leistungskrise 2025 gipfelte in Selbstzweifeln. Die anstehenden Regeländerungen für 2026 könnten ihm jedoch eine neue Gelegenheit bieten, sein Talent zu zeigen. Ferrari hofft, mit dem neuen Auto wettbewerbsfähig zu sein.

Hamiltons Erfolg wird davon abhängen, die Formel-1-Dominanz innerhalb der Scuderia von Leclerc zu durchbrechen und sich als Teamleader zu behaupten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.