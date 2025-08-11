Serienwechsel aus der Formel 1? Max Verstappen lässt aufhorchen

Max Verstappen bleibt vorerst bei Red Bull Racing in der Formel 1. Dennoch spricht der Niederländer über andere Motorsportziele. In einem Video auf dem YouTube-Kanal von „Ford Performance“ verriet er, dass er neue Herausforderungen sucht.

Besonders reizt ihn die Zusammenarbeit mit Ford im Bereich Rennautos und ihre Rückkehr nach Le Mans mit einem Hypercar. Doch wie wahrscheinlich ist nach Verstappens Formel-1-Karriere ein direkter Wechsel in die Langstrecken-Serie?

Formel 1 bleibt im Fokus

Auf die Frage von Chris Harris erklärte Verstappen: „Natürlich ein Hypercar auf jeden Fall. Mir gefällt natürlich auch der GT3, den du auf der Nordschleife fahren möchtest, die 24 Stunden von Spa.“ Er möchte später an hochkarätigen Rennen teilnehmen. Le Mans und die Langstreckenrennen faszinieren ihn besonders.

+++Ferrari-Legende rechnet mit Hamilton ab+++

Chris Harris hat die Nordschleife bereits dreimal befahren, während Verstappen dort noch nicht angetreten ist. Verstappen ist außerdem vom Sebring International Raceway begeistert: „Ich hatte das Glück, dort einmal gefahren zu sein. Es ist verrückt! Es ist unglaublich, dass dieser Kurs noch besteht.“

Langfristiger Vertrag bei Red Bull

Die 24 Stunden von Daytona und andere IMSA-Klassenrennen reizen Verstappen ebenfalls: „Alles, ich will alles machen!“ Doch zuerst steht seine Formel-1-Karriere im Fokus. Sein Vertrag bei Red Bull Racing läuft mindestens bis 2028, wie Helmut Marko bestätigte.

Mehr F1-News für dich:

Vorher wird Verstappen sich diesen Zielen kaum widmen können. Nach seiner Karriere in der Formel 1 will Verstappen aber unbedingt Legenden wie Le Mans meistern.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.