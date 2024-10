Formel 1: RB-Boss hat genug! Jetzt spricht er ein Verstappen-Machtwort

Wechselgerüchte, Stress mit der FIA und eine anhaltende sportliche Misere – rund um Max Verstappen ist derzeit eine Menge los. Der Formel-1-Weltmeister steht – vor allem wegen Geschichten abseits der Strecke – immer mehr im Fokus. Über die gesamten letzten Wochen hielten sich Abgangsgerüchte hartnäckig.

Besonders Mercedes und Toto Wolff haben lange und intensiv um den Niederländer gebuhlt. Doch nun ist klar: Der Formel-1-Weltmeister bleibt mindestens ein weiteres Jahr bei Red Bull. Das bestätigte auch Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff noch einmal sehr deutlich.

Formel 1: Mintzlaff gibt Verstappen-Versprechen

Verstappen besitzt bei Red Bull noch einen laufenden Vertrag bis 2028. Und doch gibt es immer wieder heiße Gerüchte um die Zukunft des Niederländers. Die internen Machtkämpfe im Rennstall sollen den Top-Fahrer zunehmend nerven. Dazu ist auch die sportliche Perspektive bei den roten Bullen nicht mehr ganz so rosig wie noch vor wenigen Monaten.

RB-Geschäftsführer Mintzlaff hat jedoch genug und wird nun deutlich: „Max Verstappen wird auch nächstes Jahr für Red Bull Racing fahren“, stellte Mintzlaff im Interview mit dem „kicker“ klar. Für die langfristige Zukunft hat der Red-Bull-CEO jedoch keine Versprechen gegeben. Wohl auch, weil er weiß, wie unzufrieden Verstappen in der Formel 1 derzeit ist.

Nach dem Streit mit der FIA drohte der Weltmeister offen mit einem Rücktritt. Die FIA hatte ihn wegen unpassender Wortwahl zu Sozialstunden verdonnert – das wollte sich Verstappen nicht gefallen lassen. Und auch RB-Berater Dr. Helmut Marko warnte, dass man die Aussagen und die Gedankenspiele des Niederländers „sehr ernst nehmen muss“.

Minztlaff glaubt weiter an WM-Titel

Auf der Strecke wird es für Red Bull und den Formel-1-Weltmeister immer enger. Durch die sportliche Talfahrt in den letzten Rennen musste man die Führung in der Teamwertung bereits an McLaren abgeben und auch die Führung in der Fahrerwertung steht enorm auf der Kippe. „Ich tue mich aber schwer, ein Team, das in den letzten Jahren so überragend abgeschnitten hat, in Grund und Boden zu reden. Noch führen wir in der WM-Fahrerwertung, das gehört auch zur Wahrheit“, erklärte Mintzlaff.

Weitere News:

„Max Verstappen ist immer noch die Nummer eins, und wir haben den Anspruch, dass er auch in dieser Saison Weltmeister wird“, so Mintzlaff. Es werde „nicht jetzt, sondern nach dem letzten Rennen“ abgerechnet.