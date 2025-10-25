Formel-1-Star Verstappen wird deutlich – und widerspricht Red-Bull-Boss Marko

Max Verstappen äußerte sich klar zu den Aussagen von Red-Bull-Sportchef Helmut Marko. Dieser hatte behauptet, dass die Motivation des Formel-1-Weltmeisters während der Sommermonate nachgelassen habe.

Verstappen stellte die Situation in Mexiko richtig und erklärte, warum sich seine Herangehensweise an den Motorsport nicht geändert habe. Der Starpilot der Formel 1 findet deutliche Worte.

Verstappen glaubt an Formel-1-Titel

Marko begründete die angebliche Motivationskrise von Verstappen damit, dass Red Bull die Saison 2025 bereits im Sommer abgeschrieben habe. Doch Verstappen widersprach: „Natürlich ist es angenehmer, zu Rennwochenenden wie diesem zu kommen, wenn man weiß, dass man eine Siegchance hat, als wenn das nicht der Fall ist. Aber ich weiß für mich selbst: Wenn ich im Auto sitze, versuche ich immer, alles zu geben – selbst, wenn ich um Platz vier oder um Platz neun kämpfe.“

Der zweimalige Champion betonte, dass er sich stets voll engagiert, unabhängig von seiner Platzierung. Markos Hinweis auf einen Motivationssprung nach Verstappens Nürburgring-Sieg wies der Niederländer zurück: „Es ist nicht so, dass das plötzlich aufgekommen wäre. Denn so etwas muss im Voraus gut organisiert werden und man muss sich auch entsprechend vorbereiten.“

Verstappen erklärte, dass sein Einsatz im GT3-Auto auf dem Nürburgring lange geplant war. „Dieses Jahr gab es für mich die Möglichkeit, an den Rennen teilzunehmen. Es war meine erste Chance auf der echten Strecke, nachdem ich schon online viel trainiert hatte – sogar während Formel-1-Rennwochenenden. An meiner professionellen Herangehensweise hat sich also nichts geändert.“

Der amtierende Weltmeister sieht die Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 trotz der 40 Punkte Rückstand nicht als verloren an. „Ich versuche einfach, bis zum Saisonende Rennen zu gewinnen. Hoffentlich ist das an jedem Wochenende möglich, aber das kann man nicht wissen.“

Dreikampf bis zuletzt?

Obwohl seine Chancen auf den Titel gering scheinen, bleibt Verstappen motiviert und optimistisch. „Wenn uns das gelingt – großartig! Dann wäre es eine unglaubliche Aufholjagd. Wenn nicht, dann geht es weiter. Man kann trotzdem stolz sein auf die Schlussphase dieser Saison und den Leistungsaufschwung.“ Es habe sich nichts an seiner Haltung geändert – er werde weiterhin sein Bestes geben, unabhängig von seinem Platz in der Wertung.

Verstappen bleibt fokussiert und sieht seine Rolle klar. Er möchte für Red Bull bis zum Ende der Saison das Maximum herausholen, unabhängig davon, ob der Titel noch möglich ist. Mit dieser Einstellung bleibt der Formel-1-Star eine wichtige Säule im Wettkampf um die Spitzenplatzierungen und beeindruckt erneut mit seiner Leidenschaft für den Motorsport.