Der Ton wird rauer! Formel-1-Star Tsunoda immer mehr unter Druck

Max Verstappen bleibt Red Bull auch 2026 in der Formel 1 treu. Unklar ist jedoch, wer sein Teamkollege sein wird. Yuki Tsunoda, der seit Suzuka Liam Lawson ersetzte, steht stark unter Druck. Der Japaner holte in den letzten sieben Rennen keine Punkte und kommt insgesamt nur auf sieben WM-Zähler.

Ex-Formel-1-Fahrer Robert Doornbos kritisiert Tsunoda scharf: „Yukis Leistung im zweiten Cockpit ist die schlechteste in der Geschichte des Teams – für einen zweiten Fahrer.“ Außerdem sagt Doornbos über Tsunoda: „Das rechtfertigt kein Cockpit für 2026. Ich denke, das ist ihm selbst auch bewusst.“

Neuausrichtung bei Red Bull in der Formel 1?

Doornbos sieht Schwierigkeiten bei der Entscheidung für Verstappens Partner, angesichts der neuen Formel-1-Regeln ab 2026. „Das Merkwürdige ist, dass man 2026 auf ein völlig neues Auto schaut“, erklärte der Niederländer. Die Priorität sollte laut ihm eher bei der Entwicklung als bei einem Fahrerwechsel liegen.

„Denn die größten Performancegewinne werden eher daher kommen, als von einem Fahrer, der vielleicht zwei oder drei Zehntel schneller ist als Yuki – falls es so jemanden im Red-Bull-Juniorprogramm überhaupt gibt.“ Ein Routinier könnte helfen, das Team in der neuen Formel-1-Ära optimal auszurichten.

Rückt Hadjar auf?

Ein möglicher Nachfolger Tsunodas könnte Rookie Isack Hadjar sein. Doornbos lobt den jungen Franzosen: „Isack Hadjar ist ein Supertalent, ein absolutes Qualifying-Biest.“ Dennoch warnt er: „Aber bitte, setzt ihn nicht zu früh neben Max. Max verschlingt all seine Teamkollegen.“ Hadjar könnte von einem weiteren Jahr bei Racing Bulls profitieren.

Für Red Bull hat die Suche nach Verstappens zukünftigem Teamkollegen jedoch keine Priorität. „So viel kann ich sagen: Ich glaube nicht, dass die Suche nach einem anderen zweiten Fahrer für Red Bull im Moment eine Top-Priorität ist,“ meint Doornbos. Im Fokus dürfte vor allem die Vorbereitung auf die kommende Formel-1-Saison stehen.

