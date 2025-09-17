Formel 1 mit offizieller Verkündung – diese Neuerung trifft alle Teams

Die Formel 1 plant für 2026 wieder sechs Sprint-Wochenenden. Orte wechseln jährlich, und Singapur überrascht als Neuzugang. Das Sprint-Format bleibt unverändert: Training und Sprint-Qualifying freitags, Rennen samstags.

Sao Paulo verliert nach Jahren seinen festen Sprint-Platz in der Formel 1. Drei der Sprints werden bei neuen Strecken ausgetragen, darunter auch in Zandvoort und Kanada.

Neues bei den Sprint-Strecken

Die ersten beiden Sprints finden im März und Mai statt. Es startet in China, dann folgt Miami. Kanada feiert sein Sprint-Debüt: Die dortige Strecke bietet gute Bedingungen. Im Juli kehrt der Sprint nach Silverstone zurück. Zuvor gab es dort 2021 das erste Sprint-Rennen der Formel-1-Geschichte.

Zandvoort erhält einen Sprint, da 2026 der letzte Niederlande-GP stattfindet. Singapur überrascht als letzter Sprint-Ort. Stadtkurse gelten durch hohe Unfallrisiken als problematisch. Zudem ist Überholen dort selten. Der Singapur-Sprint startet bei heißem Wetter am frühen Abend, anders als das spätere Nacht-Rennen.

2026: Formel 1 testet Ideen

„Ein MotoGP-Format mit Sprints an jedem Wochenende scheint zwar nicht im Sinne der Formel 1.“ Doch laut CEO Stefano Domenicali könnten weitere Änderungen kommen. Mehr Sprint-Wochenenden und andere Formate, wie Reverse-Grids, wurden bereits diskutiert.

Zukünftige Entscheidungen will die Formel 1 in den kommenden Monaten treffen und so mit diesen Experimenten spannend bleiben. Fans und Teams dürfen gespannt sein, wie sich die Serie entwickelt.

