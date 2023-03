Formel 1: Hammer kurz vor Saisonstart! Deutsche Fans dürfen sich freuen

Die neue Formel 1-Saison steht vor der Tür. Am kommenden Wochenende (Sonntag, 16.00 Uhr) wird das neue Rennjahr mit dem Auftakt in Bahrain eingeläutet. Kurz vor dem Start dürfen sich die deutschen Motorsport-Fans über eine besondere Neuerung freuen.

Am Freitag vermeldete Sport1, dass der Sender eine Zusammenarbeit mit Sky eingeht. Diese sorgt dafür, dass die Highlights von jedem Formel-1-Rennen bei dem Sport-Sender zeigt. Besonders schön für die Fans: Die Highlights werden frei zugänglich im Free-TV zu sehen sein.

Formel 1: Zusammenarbeit mit Sky

Dass Sky die Königsklasse des Motorsports überträgt, ist keine Neuerung. Der Sender zeigt seit 2012 die Formel 1. Der Vertrag zwischen Sky und der Formel 1 wurde kürzlich erst bis 2027 verlängert. Sky ist der Formel-1-Sender in Deutschland geworden, besitzt seit 2021 die Exklusiv-Rechte. RTL verlor die Rechte, zeigte zuletzt immerhin noch vier Rennen und ist seit diesem Jahr komplett ausgestiegen. Die Formel 1 ist live nur über den Pay-TV-Sender Sky empfangbar. Nun kehrt die Formel 1 aber auch dauerhaft ins Free-TV zurück.

+++ Sky sucht dringend nach Abnehmer – doch die Zeit wird knapp +++

Sport1 zeigt jedes Wochenende exklusiv nach dem jeweiligen Rennen eine einstündige Highlight-Sendung mit Formel-1-Experte Christian Danner und Sport1-Kommentator Peter Kohl. Darüber hinaus wird die Sendung auch per Livestream im Netz und in der App gezeigt. Das ist eine absolute Neuerung und ein Hammer für alle Formel 1-Fans in Deutschland. In der Regel wird das Format am Sonntagabend ausgestrahlt, in Ausnahmen auch am Montag.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

Darüber hinaus wird es im Rahmen der Kooperation ab sofort an Rennsonntagen regelmäßige Liveschalten zu den Sky-Reportern und Experten vor Ort aus dem „Doppelpass“ mit Moderator Florian König geben. Auch das ist sowohl für Sport1 als auch für den „Doppelpass“ eine Neuerung. „Die Formel 1 fährt auf Sport1! Wir bedanken uns bei Sky für die Umsetzung dieser Kooperation und freuen uns alle gemeinsam auf den Saisonstart an diesem Wochenende“, erklärte Vorsitzende der Sport 1-Geschäftsführung Olaf Schröder.

So viele Rennen wie nie zuvor

Besonders schön für Sport1: Die Rennserie fährt erstmals 23 Rennen. Noch nie hatte eine Saison so viele Rennen in einem Jahr. Im Vergleich zu letztem Jahr kommt der Highlight-Grand Prix in Las Vegas dazu. Damit trägt die USA drei Rennen aus. Auch in Miami und Austin findet jeweils ein Rennen statt. In keinem anderen Land gibt es so viele Rennen in einer Saison. Darüber hinaus dürfen sich die Fans über Highlights unter anderem aus Monza, Monaco, Abu Dhabi und Spa freuen. Alle vier Orte sind seit Jahren fester Bestandteil des Rennkalenders und jedes Jahr auf Neue ein absoluter Höhepunkt.

Mehr News zur Formel 1:

Die Königsklasse des Motorsports hat also neben Sky eine weitere, neue Heimat. Für die deutschen Formel-1-Fans dürfte das ein guter Trost für das seit Jahren im Rennkalender fehlende Heimrennen sein. Auch für Sport1 ist das natürlich eine starke Neuigkeit und eine riesige Möglichkeit, sich als Übertragungssender der Formel 1 zu etablieren.

Die mit dem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Die Produkte werden nach dem besten Wissen unserer Autoren recherchiert und teilweise auch aus persönlicher Erfahrung empfohlen. Wenn Du auf so einen Affiliate-Link klickst und darüber etwas kaufst, erhält unsere Redaktion eine kleine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Dich als Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenlos anbieten zu können.