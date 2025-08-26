Perez zurück in der Formel 1 – muss sich Red Bull jetzt in Acht nehmen?

Monatelang ist spekuliert und diskutiert worden, jetzt ist es tatsächlich offiziell: Sergio Perez wird 2026 wieder in der Formel 1 fahren. Der Mexikaner ist am Dienstag (26. August) als Pilot bei Cadillac bestätigt worden. Gemeinsam mit Ex-Mercedes-Pilot Valtteri Bottas soll er dem jungen Team in der Premierensaison helfen, sich zu etablieren.

Für Perez ist das eine große Möglichkeit, sich im Spätherbst seiner Karriere noch einmal zu zeigen. Nach seinem Aus bei Red Bull war nicht klar, ob er noch einmal in die Formel 1 zurückkehren würde. Nun ist das Hammer-Comeback perfekt. Auch Red Bull wird da genau hinschauen.

Perez kehrt in die Formel 1 zurück

Mit 35 Jahren wird Perez im kommenden Jahr in die Königsklasse des Motorsports zurückkehren. Nach einem Jahr Pause wird er für Cadillac fahren und zusammen mit Bottas das neue Team auf der Strecke repräsentieren.

Der Gegenwind dürfte von vielen Seiten alles andere als gering ausfallen, wollten doch viele Rennställe doch kein elftes Team im Grid haben. Doch wenn sich einer mit Kritik und Gegenwind auskennt, ist es Perez. In seiner Zeit bei Red Bull musste er sich einiges anhören – vor allem gegen Ende.

Seine Leistungen waren alles andere als zufriedenstellend, er fuhr nur noch hinterher statt mir Teamkollege Max Verstappen vorne weg. Daher zog Red Bull Ende 2024 die Reißleine und ersetzt den Mexikaner durch Liam Lawson. Der ist bei Red Bull jedoch auch schon wieder Geschichte, mittlerweile fährt Yuki Tsunoda an der Seite von Verstappen. Doch auch dem Japaner droht nach einem knappen Jahr bei Red Bull für 2026 das Aus.

Schlägt Perez zurück?

Ob Red Bull also weiter auf Perez hätte setzen sollen? Eine müßige Frage. Allerdings wird Perez es allen zeigen wollen. Er wird unter Beweis stellen wollen, dass er es immer noch drauf hat, dass mit ihm zu rechnen ist – trotz seiner 35 Jahren, seines schlechten Jahres 2024 und seines Platzes bei einem komplett neuen Team.

Perez zählte stets zu den ehrgeizigsten und stärksten Fahrer im Grid – dieser Ruf litt 2024 ein wenig. Umso motivierter wird der Ex-Red-Bull-Pilot jedoch sein, seinem Ex-Team und allen anderen zu zeigen, dass er noch immer in die Formel 1 gehört. Red Bull und Co. sollten sich also gefasst machen.