Formel-1-Hammer um Sebastian Vettel? Ex-Pilot liebäugelt mit Comeback

Sebastian Vettel denkt über eine Rückkehr in die Formel 1 nach, jedoch nicht als Fahrer. „Als Fahrer nicht, die Zeit ist vorbei. Aber vielleicht die ein oder andere Funktion zu übernehmen ist absolut denkbar“, erklärte er im „ZDF-Sportstudio“. Momentan sei er jedoch zufrieden und habe genug zu tun.

Seit seinem Ausstieg aus der Formel 1 Ende 2022 widmet sich Vettel seiner Familie und neuen Projekten. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Zusätzlich absolviert er eine Ausbildung in der Landwirtschaft, ist Miteigentümer eines Segelteams und engagiert sich für Umweltprojekte.

Formel-1-Job für Sebastian Vettel?

Red Bulls Helmut Marko bezeichnete Vettel einst als idealen Nachfolger für seine eigene Position. Vettel selbst sieht das jedoch anders. „Er ist nicht ersetzbar. Lassen wir das mal so stehen“, betonte er. Markos Vertrag bei Red Bull läuft noch bis Ende 2026, ein direkter Ersatz ist aus Vettels Sicht nicht notwendig.

Trotz seiner aktuellen Tätigkeit in der Segel- und Landwirtschaft bleibt Vettel offen für Motorsport-Aktivitäten. Er schließt mögliche Aufgaben in der Formel 1 nicht aus. Gleichzeitig lässt er sich die Option auf andere Engagements offen, ohne konkrete Pläne zu verfolgen.

Spannende Vettel-Perspektive

Zuletzt wurde ein Einsatz von Vettel bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft diskutiert. Er erklärte, dass es bislang keine konkreten Pläne gebe: „Es hat Spaß gemacht, so ein Auto mal zu fahren, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben.“ Nach seiner Formel-1-Karriere nimmt sich Vettel bewusst Zeit für andere Herausforderungen.

Sebastian Vettel bleibt ein prominenter Name in der Motorsportwelt und ein potenzieller Kandidat für zukünftige Rollen in der Formel 1. Ob als Berater oder in einer anderen Funktion: Vettel könnte dem Sport in neuer Form verbunden bleiben und die nächste Phase seiner Karriere langfristig gestalten.

