  4. Kommt es zur großen Eskalation in der Formel 1? Experten warnen McLaren

Kommt es zur großen Eskalation in der Formel 1? Experten warnen McLaren

In dieser Formel-1-Saison geben beide McLaren den Ton an. Für Ralf Schumacher droht genau hier eine gewaltiges Problem.

Oscar Piastri und Lando Norris liefern sich in den beiden McLaren ein hitziges Titelduell in der Formel 1. Der Druck steigt, nach der Sommerpause könnte die Spannung eskalieren.

Beim Ungarn-Grand-Prix entgingen beide knapp einer Kollision, ausgelöst von Piastri. „Es war mehr Glück als Verstand“, kommentiert Ralf Schumacher im Podcast „Backstage Boxengasse“.

McLaren-Titelduell spaltet

Auch Ex-Teamchef Günther Steiner warnt im Interview mit „web.de“ vor möglichen Zwischenfällen:“Dass es zwischen den beiden irgendwann kracht, ist fast unausweichlich.“ McLaren-Chef Zak Brown bleibt jedoch gelassen. Er lobt die Ruhe nach der Kollision in Kanada: „Montreal war ein glänzendes Beispiel dafür, wie hervorragend alle mit der Situation umgegangen sind.“

Die Rivalität im Team wächst. Nur neun Punkte trennen Piastri und Norris nach 14 Rennwochenenden. Brown will beiden Fahrern gleiche Chancen geben: „Möge der Bessere gewinnen!“ Ex-Teamchef Steiner applaudiert dieser Entscheidung und argumentiert: „Das ist doch das, was wir sehen wollen. Die Formel 1 lebt auch von Emotionen.“

Piastri als Favorit der Formel-1-Saison

Steiner glaubt, dass Piastri sich durchsetzen wird. „Er ist konstanter, ruhiger, macht weniger Fehler und ist mental sehr reif.“ Schumacher widerspricht und verteidigt Norris: „Norris würde das nicht tun,“ bezogen auf riskante Manöver.

Allerdings könnten die neuen technischen Regeln 2026 die letzte Chance auf einen WM-Titel in der Formel 1 für den britischen Rennstall sein. Deshalb bleibt das McLaren-Duell wegweisend.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.