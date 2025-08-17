Schumacher-Warnung an Formel-1-Neuling – „Das kleinste Problem“

Mick Schumacher hofft auf ein Comeback in der Formel 1 und sieht im neuen Team Cadillac die beste Möglichkeit. Der Neuling startet 2026 in der Königsklasse und hat Schumacher laut eigener Aussage als möglichen Fahrer auf der Liste. Gespräche zwischen beiden Parteien fanden bereits statt.

Cadillac bleibt jedoch weiterhin ohne verkündetes Fahrer-Line-up, was Ralf Schumacher nicht überrascht. „Die Fahrer sind das kleinste Problem“, erklärte der sechsmalige Grand-Prix-Sieger der „Bild“. Nach seiner Einschätzung muss Cadillac noch viele fundamentale Strukturen aufbauen, um in der Formel-1 bestehen zu können.

Schumacher-Ansage an Formel-1-Einsteiger Cadillac

Schumacher sieht zwar das Potenzial bei Cadillac, warnt aber vor zu großen Erwartungen: „Die haben erst 400 Leute – und müssen ein ganzes Team aufbauen. Extrem ambitioniert.“ Die zentrale Frage sei: „Kommen sie als Phönix aus der Asche? Oder bleiben sie auf dem Boden?“ Ein erfolgreicher Einstieg bleibe eine Herausforderung.

Neben Cadillac kritisierte Schumacher auch Aston Martin, insbesondere Teambesitzer Lawrence Stroll. Dem „Sky“-Experten zufolge würde Stroll junior, der im Qualifying gegen Alonso 0:27 zurückliegt, den Teamerfolg blockieren. „Wenn er wirklich Weltmeister werden will, muss er seinen Sohn entlassen“, sagte Schumacher deutlich.

Schumacher fordert Stroll-Aus

„Wenn er wirklich Weltmeister werden will, muss er seinen Sohn entlassen“, sagte Schumacher deutlich. Er betonte, dass Lawrence Stroll für 2026 die Fahrerpaarung überdenken müsse, wenn er ernsthaft Erfolg anstrebe. „Der Vater muss entscheiden: Gefühl oder Erfolg. Wenn er es ernst meint, muss er für 2026 die Fahrerpaarung komplett überdenken.“ Eine solche Entscheidung sei schwer, doch möglicherweise unvermeidbar.

Für Cadillac bleibt abzuwarten, ob das ambitionierte Projekt alle hohen Erwartungen erfüllen kann. Mick Schumacher hofft weiterhin, Teil des neuen Teams zu werden, und setzt auf eine Chance, in die Formel 1 zurückzukehren. Die Weichen für die kommende Ära der Königsklasse werden bereits jetzt gestellt.

