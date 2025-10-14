Formel 1 rätselt um Russell-Zukunft! Spielt Verstappen bei Mercedes noch immer eine Rolle?

George Russell und Max Verstappen. Nicht erst die letzten beiden Formel-1-Rennen in Aserbaidschan und Singapur bieten Grund zur Annahme, dass es sich um die aktuell stärksten Fahrer in der Königsklasse des Motorsports handelt. Duelle liefern die beiden sich allerdings nicht nur auf der Rennstrecke.

Denn auch im Vertragspoker zwischen Mercedes und Russell spielt Verstappen, bereits während der gesamten Formel-1-Saison, eine entscheidende Rolle. Gegenüber „Sky“ sprach Teamchef Toto Wolff zwar bereits davon, dass die Fahrerduo Russell/Antonelli auch für 2026 „fix“ sei. Eine offizielle Verkündung vom britischen Rennstall bleibt allerdings noch aus. Woran liegt das?

„Es geht um die Details“

Zu klären seien nur noch Kleinigkeiten. „Es geht um die Details – und nicht um die großen Themen“, betonte Wolff am Rande des Singapur-Grand-Prix. Doch dass sich die Verhandlungen überhaupt erst so lang ziehen konnten, liegt auch an Verstappen, wie „formula1.com“ berichtet.

Lange herrschte in der Formel 1 große Unklarheit darüber, ob der vierfache Weltmeister auch im kommenden Jahr für Red Bull antreten (wollen) würde. Auch bei Mercedes stießen diese Spekulationen auf offene Ohren. Zumindest schien eine Verpflichtung des Niederländers eine ernsthafte Option beim britischen Rennstall gewesen zu sein.

Russell überzeugt in der Formel 1

Anders lassen sich die hinauszögernden Vertragsverhandlungen mit Russell kaum erklären. Schließlich fährt der Brite die beste Formel-1-Saison seiner Karriere und dürfte damit auch seinen Teamchef und Rennstall überzeugt haben.

Und dennoch: Vor einer offiziellen Bekanntgabe bleibt ein leichtes Rätseln in der Formel 1 darüber, warum Mercedes die Unterschrift ihres Starpiloten erst so spät auf den Vertrag setzen konnte. In jedem Fall dürfte sich der britische Rennstall von da an auf eine aussichtsreiche Zukunft mit Russell freuen.