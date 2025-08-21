Deutschland-Comeback? Formel-1-Boss und Hockenheimring sorgen für Verwirrung

Max Verstappen, Lewis Hamilton und Nico Rosberg: drei Formel-1-Weltmeister und die drei letzten Gewinner des Großen Preis von Deutschland. Bis 2019 fanden die Rennen zuletzt am Hockenheimring statt. Seit 2020 warten Fans vergeblich auf eine Rückkehr der Königsklasse. Zuletzt entfachte F1-Boss Stefano Domenicali die Gerüchte. Doch was sagt der Hockenheimring zu dieser Chance?

In erster Linie bestätigt die Rennstrecke den „Austausch mit der Formel 1 seit dem GP im Jahr 2019“ und betont, „dass unverbindliche Gespräche über eine mögliche Rückkehr der Königsklasse nach Deutschland immer wieder stattfinden“. Ein Statement, das sich von Domenicalis deutlich unterscheidet.

Formel-1-Boss: Keine Gespräche mit Hockenheimring

Hatte der Formel-1-Boss doch gegenüber „Sportbild“ bedauert, dass aktuell keine Gespräche mit der deutschen Rennstrecke geführt werden. Obwohl er selbst einer Rückkehr durchaus offen gegenüberstünde. „Es geht primär darum, dass wir wissen, mit wem wir überhaupt sprechen müssen“, betont Domenicali. Geld sei dabei zweitrangig. Auch das sieht man in Deutschland deutlich anders.

Auf Anfrage dieser Redaktion betonen die Betreiber der Rennstrecke, dass „die wesentliche Hürde in den finanziellen Anforderungen besteht“. Denn die Kosten für einen Formel-1-GP ließen sich nicht alleine durch die Ticketverkäufe decken. Darüber hinaus fehle die politische Rückendeckung.

„Während in vielen anderen Ländern die Finanzierung durch staatliche Stellen oder öffentliche Förderungen mitgetragen wird, fehlt eine vergleichbare Unterstützung in Deutschland“, kritisiert Kerstin Nieradt, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Hockenheimrings. Auch Domenicali betont die enorme Konkurrenz und Nachfrage an der Formel 1.

„Warteliste für Premierminister und Könige“

„Es gibt eine lange Warteliste von Firmen und sogar Ländern mit ihren Premierministern und Königen, die unbedingt ein Rennen wollen“, so der F1-Boss. Zuletzt setzte sich Portugals Ministerpräsident stark für eine Rückkehr der Rennsport-Königsklasse in sein Land ein (mehr dazu hier). Also keine Chance für Deutschland und den Hockenheimring?

Nicht ganz. Die deutsche Rennstrecke sei dabei, „mit dem Einstieg einer neuen Investorengruppe den Standort Hockenheimring weiterzuentwickeln“. Dennoch müssen zunächst „wirtschaftlich tragfähige Bedingungen“ ermöglicht werden. Ob das in naher Zukunft der Fall sein wird, ist allen deutschen Formel-1-Fans nur zu wünschen. Politische Unterstützung wie in Portugal schätzen die Hockenheim-Betreiber allerdings als „eher unwahrscheinlich“ ein.