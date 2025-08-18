Formel-1-Pilot vor spektakulärer Rückkehr? Toto Wolff macht große Hoffnungen

Wer startet kommende Formel-1-Saison für Cadillac? Das US-amerikanische Team hält sich in dieser Frage weiter bedeckt. Zwar tauchen regelmäßig neue Gerüchte über mögliche Fahrer-Kandidaten auf. Doch eine offizielle Bestätigung des neuen Rennstalls gibt es noch nicht.

So sorgen weiter Aussagen von anderen großen Formel-1-Akteuren schnell für Aufsehen. Als einer der vielversprechendsten Kandidaten auf den Platz im Cadillac-Cockpit gilt Valtteri Bottas. Der Finne bekleidet aktuell in der Formel 1 den Posten des Reservefahrers für Mercedes. Sein Teamchef gönnt Bottas aber wieder regelmäßigere Fahrzeiten.

Toto Wolffs Lob für Bottas

Laut Toto Wolff verdiene Bottas einen festen Rennplatz und er hoffe, dass sich diese Tür für seinen Fahrer bald wieder öffne. Zum einen wolle er dem 35-Jährigen bei einer möglichen Rückkehr keine Steine in den Weg legen, zum anderen ist Wolff von der Qualität Bottas absolut überzeugt.

„Er ist ein Fahrer, der, selbst wenn einer unserer Fahrer eine Fischvergiftung hätte, ins Auto steigen und absolut auf Tempo fahren würde“, betonte der Mercedes-Boss in einem teaminternen Interview. Aussagen, die die Gerüchte zwischen Cadillac und Bottas weiter anfachen und innerhalb der Rennsport-Königsklasse großes Gewicht haben dürften.

Bottas doppelter Formel-1-Vizeweltmeister

Schließlich zählt Wolff zu den Urgesteinen des Motorrennsports und sein Lob dürfte auch beim neuen Team aus den USA gehört werden. Mit zehn Grand-Prix-Siegen und zwei F1-Vizeweltmeisterschaften in der Formel 1 spricht Bottas‘ Vita allerdings auch allein für sich selbst.

Gerade zwischenmenschlich spricht Wolffs Lob für den Finnen, der sich offensichtlich auch gut als Reservefahrer in der Formel 1 bei Mercedes integriert hat. Das dürfte Bottas spektakuläre Rückkehr bei Cadillac deutlich realistischer machen.