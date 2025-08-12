Florian König lässt tief blicken: Formel-1-Aus „kam für mich aus dem Nichts“

Jahrzehnte im Sportjournalismus, die allermeiste Zeit davon in der Formel 1: Florian König verbindet man wie kaum einen anderen mit der deutschen Live-Berichterstattung zur Königsklasse des Motorsports. Mehr als zwei Jahrzehnte war er eines der Gesichter für RTL, mehr als zwei Jahrzehnte begleitete er die Größen des Motorsports für alle deutschen Fans.

Im Interview mit dieser Redaktion hat König auf das bittere Formel-1-Aus bei RTL zurückgeblickt. Dabei gewährte er tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt. Er begleitete die Königsklasse von 1996 bis 2020. Seit 2024 ist er wieder an den Strecken im Einsatz.

Formel-1-Aus bei RTL war für König „ein harter Schlag“

Gemeinsam mit Kai Ebel, Heiko Waßer, Christian Danner und Niki Lauda stand König für eine Ära in der deutschen Sportberichterstattung. Sie begeisterten Rennwochenende für Rennwochenende Millionen Formel-1-Fans, gemeinsam führten sie durch die Welt der Königsklasse. Doch 2020 folgte dann der große Schock: RTL verlor die Übertragungsrechte für die Formel 1. Es bedeutete das Aus für König und sein Team.

Wie er gegenüber dieser Redaktion nun exklusiv verriet, kam dies für ihn enorm überraschend. Umso schwerer sei es für ihn gewesen. „Das war in der Tat ein harter Schlag. Das ist dieses Gefühl von Ohnmacht, weil du das nicht selbst beeinflussen kannst“, so der 57-Jährige deutlich.

„Das kam für mich damals aus dem Nichts. Es war nicht ganz einfach, das zu verkraften. Ich habe diesen Job knapp 25 Jahre gemacht, das war mein berufliches Leben“, führte der gebürtige Tübinger aus. Wie viele Motorsport-Fans hat er diesen bitteren Schritt erst einmal verdauen müssen.

König erneut das Gesicht von RTL

„Es hatte nichts mit persönlichen Leistungen zu tun, dass der Sender auf bestimmten Positionen Veränderungen herbeiführen wollte. Das war so nicht. Es war einfach so, dass sie die Rechte nicht mehr halten konnten“, erklärte König. Er habe zwar „immer gewusst, dass sowas kommen kann“. „Aber wie das so ist im Leben: Man weiß die Dinge, aber wenn sie dann passieren, fühlt man trotzdem etwas dabei. Ich bin zwar nicht in Zukunftsängste versunken, aber leicht war es definitiv nicht“, machte der erfahrene Reporter und Moderator deutlich.

Ab 2021 wanderten die Rechte exklusiv zu Sky – Free-TV-Rennen fielen für drei Jahre komplett weg. Ab 2024 zeigt RTL die Formel 1 wieder. Dank einer Kooperation mit Sky werden eine bestimmte Anzahl an Rennen wieder frei zugänglich übertragen. König ist wieder mit von der Partie und 2025 bei sechs Rennen live vor Ort.

Das gesamte Interview mit Formel-1-Reporter und Doppelpass-Moderater Florian König kannst Du demnächst bei uns lesen.